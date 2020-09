O mercado do mundo da bola de 24 de setembro

- Diego Godín, novo jogador do Cagliari. O zagueiro uruguaio deixa a Inter e assina por três temporadas com clube da Sardenha.

- Em sua busca por reforços no meio de campo, Atlético perguntou ao PSG por Idrissa Gueye, segundo informações do jornal 'Mundo Deportivo'. No entanto, Lucas Torreira, do Arsenal está mais perto.

- A Juventus tenta o Barcelona com uma possível troca entre Douglas Costa e Ousmane Dembélé, embora Bartomeu inclua o francês na sua lista de intransferíveis.

- OFICIAL: o Atlético de Madrid empresta Santiago Arias ao Bayer Leverkusen por uma temporada. Os 'colchoneros' não mencionam nada sobre uma possível opção de compra.

- O Borussia Dortmund anunciou a contratação de Jamie Bynoe-Gittens, um atacante de apenas 16 anos que chega procedente das categorias de base do Manchester City.

- OFICIAL: o Leeds United confirma a contratação de Diego Llorente. O zagueiro deixa a Real Sociedad e assina até 2024.

- O PSG pensa em Ivan Perisic como reforço para o seu ataque. O croata está de volta a Inter de Milão após o seu empréstimo ao Bayern de Munique.

- O Manchester City contradiz o presidente do Atlético, Enrique Cerezo e nega que ofereceu 85 milhões de euros por José María Giménez.

- Ontem o Villarreal renovou o contrato de Mo Gómez e hoje foi a vez Alfonso Pedraza. O lateral amplia o seu vínculo até 2025.

- Kepa perderá espaço? O Chelsea anunciou a chegada de Mendy. O goleiro francês assina por cinco temporadas com os 'blues'.

- A venda de Semedo deixou cerca de 30 milhões de euros aos cofres do Barcelona, mas o clube só poderia reinvestir 25% (7,5 milhões) desse valor.

- Dest teria dito 'sim' ao Barça. Após o acordo entre os clubes, o lateral está encantado com a possibilidade de jogar no Camp Nou.

- O PSG quer sair na frente do Barça por Rüdiger. Com a saída de Thiago Silva, uma vaga na zaga do Parque dos Príncipes está aberta.

- O United descarta a saída de Daniel James e Lingard. Desde a Inglaterra apontam que os 'red devils' mudaram de ideia sobre os jogadores.

- "O City ofereceu 85 milhões por Giménez". Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, confirmou a oferta 'citizen' pelo zagueiro uruguaio.

- Depay, Lautaro... O Barça busca um camisa '9' para suprir a saída de Suárez. De acordo com o diário 'AS', o conjunto azulgrana contratará um atacante e terá que escolher entre Memphis ou Lautaro.

- A Roma pergunta por Mayoral. 'Sky Sport' informa que o conjunto italiano entrou na briga pelo atacante do Real Madrid.

- Após Suárez, Cavani poderia chegar ao Atleti. De acordo com o jornal 'LÉquipe', a condição indispensável é a venda de Diego Costa.

- Rüdiger poderia estar com as horas contadas no Chelsea, uma possibilidade que deixa o Barcelona em alerta.

- O Arsenal ainda sonha com Coutinho, mas a chegada de Ronald Koeman pode fazer com que o brasileiro recupere espaço no elenco catalão.

- OFICIAL: o Atlético de Madrid contrata Luis Suárez. O Barcelona anunciou a saída do uruguaio, que defenderá o conjunto 'rojiblanco'.

Estes foram os principais movimentos da quarta-feira:

- Com a contratação de Jadon Sancho praticamente descartada, o Manchester United quer acertar a mesa antes do fechamento do mercado e, por isso, vai dar tudo para conseguir a contratação de Dayot Upamecano.

- "Mbappé decidiu que o seu próximo time é o Real Madrid" Essa frase, pronunciada por Paco Buyo, vai alegrar o dia dos fãs merengues.

- Götze está prestes a retornar ao Bayern? 'SportBild' publicou que Flick é a favor de seu retorno agora que ele está sem equipe.

- Outro dos grandes movimentos do mercado é oficial, já que Wolves e Barça anunciaram a transferência de Nélson Semedo. Deixou 30 milhões nos cofres e mais dez em variáveis.