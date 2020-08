O mercado do mundo da bola de 25 de agosto

- Segundo informações do jornalista Alfredo Martínez, da rádio 'Onda Cero', Leo Messi comunicou o Barcelona, por meio de um fax, sobre sua intenção de rescindir seu contrato.

- A Inter de Milão anunciou por meio de um comunicado que Antonio Conte continuará sendo o técnico da equipe durante a temporada 2020-21. Assim, a equipa italiana põe fim às dúvidas sobre a o comando do time.

- Embora já se saiba que Inter de Milão, PSG e Manchester City estão de olho na possível saída de Leo Messi do Barcelona, ​​'Deportes Cuatro' informa que Manchester United, Chelsea e Inter Miami também sonham com a contratação do argentino.

- Andrea Pirlo pronunciou suas primeiras palavras em público como treinador da Juventus. Ele foi claro ao confirmar a saída de Higuaín e a permanência de Dybala. Pirlo também falou sobre Cristiano Ronaldo e Arthur.

- O bom desempenho de Thiago Silva na reta final da temporada e a crise financeira provocada pela pandemia teriam feito o PSG mudar de ideia. Agora, o clube quer manter o zagueiro brasileiro.

- Flamengo quer novo lateral, Guga agrada mas não é unanimidade. Atlético-MG quer ao menos 5 milhões de euros para negociar o jogador com o time Rubro-Negro.

- O Benfica pode ser a solução que o Real Madrid esperava para o futuro de Mariano. Segundo a imprensa portuguesa, o atacante é um dos nomes desejados para reforçar o time de Jorge Jesus.

- Jorge Molina já é do Granada. O Getafe anunciou a saída do atacante na segunda-feira e agora ele já tem uma nova equipe, com a qual assinou por duas temporadas.

- Emerson já tem um preço. O lateral-direito compartilhado por Betis e Barcelona encerraria seu vínculo com os dois clubes por 32 milhões de euros. O Milan, atento, não quer pagar tanto.

- Segundo o jornal 'Olé', PSG, Premier, Ajax seriam os destinos mais prováveis para Luis Suárez. O uruguaio não está nos planos de Ronald Koeman e, caso saia do Barcelona, terá que buscar um novo desafio.

- O Milan anunciou a renovação por cinco temporadas de Tommaso Pobega, uma promessa de 21 anos para o meio de campo.

- Koeman e Sergio Busquets concordaram sobre a permanência do jogador no Barcelona. A conversa entre os dois foi bastante longa, ao contrário do que aconteceu com Luis Suárez.

- Leeds, em Valencia por Rodrigo. Dirigentes ingleses desembarcaram na cidade espanhola para se encontrar com Murthy e negociar uma operação que pode chegar a 40 milhões de euros.

- Mario Mandzukic tem fortes rumores apontado para um retorno à Itália. O croata está na mira da Inter de Milão, especialmente se Allegri substituir o técnico Antonio Conte.

- O Chelsea busca um novo goleiro para a temporada 2020-21 e teria uma lista com vários nomes. Entre eles, Mike Maignan, do Lille, seria o preferido.

- A Lazio apareceu nos últimos dias no horizonte de James Rodríguez. A equipe italiana parecia um destino ideal para o jogador colombiano, mas já teria descartado sua contratação por seu alto salário e pelas dúvidas sobre suas condições físicas.

Estes foram os principais movimentos da segunda-feira:

- Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma são dois pontos que o Milan precisa definir. Mas o agente dos dois, Mino Raiola tranquilizou os 'rossoneri' quanto as renovações.

- Alexandre Pato rescindiu com o São Paulo e já pensa na sua próxima aventura. Os rumores apontam para a sua volta ao Internacional, mas o futebol mexicano, a MLS e um retorno a Itália não estão descartados.

- O Chelsea pagará 100 milhões de euros por Havertz. A imprensa alemã trata a operação como fechada.

- As saídas no Barcelona começaram. Segundo a 'RAC 1', Luis Suárez teria sido o primeiro a ser descartado após um telefonema de Koeman.

- Thomas Tuchel falou sobre a possibilidade do PSG contratar Leo Messi. O treinador não acredita que isso seja possível.