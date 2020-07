O mercado do mundo da bola de 25 de julho

- Pedro Porro, quase saindo por dois anos emprestado ao Sporting de Portugal. O City está confiante de que ele terá mais sorte em Lisboae, sobretudo, minutos.

- O brasileiro Jamur se junta ao Fútbol Emotion Zaragoza. Reforço da equipe para a primeira divisão do futsal.

- A chegada de Osimhen ao Napoli está parada. A operação que o tornaria a contratação mais cara da história do clube partenopeo foi interrompida pelo agente do jogador.

- Marcelino soa como próximo treinador do Watford. Vai depender em grande parte se os 'hornets' consigam manter a categoria.

- Pablo Longoria, muito perto de ser o novo diretor esportivo do Olympique de Marseille.

- Olympique Lyon, pronta para contratar Facundo Pellistri, a sensação de Peñarol, para a Europa.

- Salisu, a um passo do Southampton. O jogador já passou no exame médico, então só resta assinar o contrato para a transferência do Real Valladolid.

- Adán, um pouco mais perto do Sporting de Portugal. Após o contrato com o Atleti, aproveitou as férias para negociar com o clube de Lisboa.

- André Ramalho, novo jogador do Vitória de Guimarães. Vem da categoria de base do Rio Ave.

- Everton pensa em Sergio Romero. Ele quer que o goleiro, com contrato até 2021 no Manchester United, se torne seu novo goleiro.

- Malang Sarr, já desassociado do Nice, soa para reforçar o Betis.

- Umtiti quer continuar no Barcelona, ​​mas ele tem várias opções para deixar o clube catalão.

- Mauro Molina, da equipe de reservas do Independiente, a um passo de sair emprestado ao Temperley.

- O esforço da Inter de Milão para renovar com Lautaro não preocupa o Barcelona. O clube catalão espera uma definição na Liga dos Campeões antes de voltar a negociar com os italianos.

- Gerson é um pedido de Jorge Jesus para o Benfica, mas negou haver a possibilidade de deixar o Flamengo em entrevista à 'Rede Globo'.

- Matheus Fernandes teve uma passagem curta e sem sorte no Real Valladolid durante essa meia temporada, mas mesmo assim o Barcelona tem vários times interessados em comprar o brasileiro precedente do Palmeiras.

- O contrato de Adam Lallana com o Liverpool vai acabar após o jogo contra o Newcastle deste domingo, e o jogador sairá a custo zero para ser contratado por qualquer clube que esteja interessado, como o Brighton & Hove Albion.

- Após a demissão de Frank de Boer do banco, o Atlanta United quer fortalecer seu novo projeto e a próxima contratação pode ser a de Jonathan González, que está brilhando no Monterrey.

- A Sampdoria confia plenamente no treinador Claudio Ranieri. O atual contrato do técnico expira em junho de 2021 e, de acordo com a 'Sky Sport', a intenção do conjunto italiano é ampliar o seu vinculo por mais uma temporada.

- Victor Osimhen está perto de se tornar um novo jogador do Napoli. A equipe italiana estaria disposta a pagar 60 milhões de euros ao Lille para contratar um dos atacantes mais promissores do futebol europeu.

- O Getafe pretende buscar jogadores em contratos de empréstimo e o Real Madrid pode ser a melhor fonte de reforços. Segundo o jornal 'AS', Brahim, Borja Mayoral, Reinier e Álvaro Odriozola são os quatro nomes que interessam.

- San Lorenzo rejeita oferta do Palmeiras pelo lateral-direito Marcelo Herrera. Segundo 'Olé', a proposta não atendia às expectativas econômicas.

- Barcelona continua acelerando a operação de saída. Segundo 'Mundo Deportivo', o próximo a deixar o elenco será Moussa Wagué, que vem de empréstimo ao Nice e pode render um valor próximo a dez milhões de euros ao clube catalão.

- Zlatan Ibrahimovic ainda não tem o futuro garantido para a próxima temporada. Uma reunião entre Milan e Mino Raiola, seu agente, está programada para ver seu futuro mais imediato.

- Benfica, perto de contratar Helton Leite. Jogador e clube já chegaram a um acordo, esperando a oficialização de sua transferência do Boavista.

- Tanto Getafe quanto Real Madrid parecem concordar com o empréstimo de Brahim Díaz na próxima temporada. O último obstáculo de ambos os clubes é convencer um jogador que não quer sair do Santiago Bernabéu.

- Vélez oficializa a compra de Ricardo Centurión com contrato até 2023. O jogador já pertence oficialmente ao clube, que chegou a um acordo com o Racing por 50% do passe e assinou até o final de 2023.

- Troca de casa em Manchester: garoto de 600 gols deixará o City para ir ao United. De acordo com 'Daily Mail', Charlie McNeill, uma das grandes pérolas da equipe juvenil do City após marcar mais de 600 gols nos inferiores, teria rejeitado um contrato profissional para ir ao United.

- Porto quer jovem do Boca apadrinhado por Totti. O clube porutugês quer pescar na América do Sul novamente para a próxima temporada e está de olho em Mateo Retegui, uma das promessas do Boca Juniors.

- O empréstimo ao Mallorca fez Takefusa Kubo evoluir e o Real Madrid poderia tentar novamente a mesma fórmula, mas com um destino diferente. Sevilha e Real Sociedad são candidatos a contar com o reforço japonês.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- O Milan procura um novo atacante devido a provável saída de Zlatan Ibrahimovic.Os principais cotados são Olivier Giroud e Mario Mandzukic.

- Reinier entra na mira do Borussia Dortmund. Valladolid, Bayer Leverkusen e agora o Borussia Dortmund brigam pelo brasileiro.

- O Newcastle entra na longa lista de pretendentes de Jovic. Os ingleses entraram na disputa com uma oferta de 66 milhões de euros.

- Pepe está bem perto de uma renovação com o Porto. O vínculo de Pepe está chegando ao fim, mas os dragões querem a sua continuidade.

- O Arsenal está cada vez mais perto de conseguir Willian. Ao final da temporada, o brasileiro poderá escolher o seu destino.

- O Barça continua oferecendo Todibo. O Rennes está muito interessado no jogador azulgrana.