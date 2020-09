O mercado do mundo da bola de 25 de setembro

- A Roma quase fechou com Mayoral por dez milhões de euros. Zidane está perto de perder outro atacante.

- Primeiro dia de Suárez: saudação, abraço em Cholo e ao corredor polonês. O uruguaio já é mais um em sua nova equipe, o Atlético de Madrid.

- O arquivo de Aldair tem apenas um detalhe sobrando e o Fuenla quer assinar mais encaminhamentos. Sandoval, seu treinador, confirmou em entrevista coletiva.

- Martínez Quarta, escolhido para substituir Pezzella na Fiorentina. As negociações podem começar em breve.

- A estrada parisiense começa a ser uma utopia para Dele Alli. O meio-campista afasta-se de sua possível aterrissagem no PSG.

- A Inter cede novamente Eddie Salcedo para o Hellas Verona. Segunda etapa do jogador de futebol no mesmo clube.

- Reforço de luxo para o Cartagena: Gallar chega emprestado por um ano. O lateral tem um tratamento de bola muito bom e vem do Girona.

- O City aposta em Rúben Dias, mas sem esquecer Koundé. A equipe inglesa não quer abrir mão de nada.

- Eddie Salcedo retorna à Hellas Verona. A Inter que o emprestou por mais uma temporada.

- Álex Collado, a um passo de partir por empréstimo ao Girona. Será o segundo de Barcelona a partir por empréstimo ao vizinho rojiblanco, depois de Monchu.

- Letellier retorna ao PSG para se tornar o terceiro goleiro da equipe parisiense. Ele vem do Orléans, do Championnat National, e assinou por um ano.

- A Inter de Milão pede ao Tottenham 50 milhões pelo Skriniar, pois se for para o lugar pretende contratar Smalling, Milenkovic ou Kabak.

- Carlos Fernández entra sorrateiramente na agenda do Olympique de Marseille. O jogador do Sevilla chamou a atenção de todos com seu bom ano no Granada.

- Pedri não vai deixar o Barcelona nesta temporada. Prova disso é que o jovem canário recebeu um número da primeira equipe.

- O Benfica fecha as portas à saída de Rúben Dias. O defesa é considerado intransferível, tendo dado a conhecer ao seu agente, Jorge Mendes.

- Antonio Candreva é um novo jogador da Sampdoria. Ele vem da Inter e assinou por quatro temporadas.

- Arteta despista sobre a possível chegada de Jorginho, do Chelsea, mas se diz "aberto para melhorar o elenco".

- Barcelona se recusa emprestar Pedri e lhe dá uma camisa da primeira equipe. O clube já lhe deu a camisa 16 e o portal 'Sport' conta que não ele não será emprestado a nenhuma equipe apesar das inúmeras ofertas que chegaram por ele.

- Darian Males é emprestado pela Inter de Milão ao Genoa, que terá opção de compra sobre o jogador suíço.

- O Antalyaspor anunciou a contratação de Naldo, zagueiro brasileiro de 32 anos que terminou contrato com o Espanyol.

- Luiz Suárez foi oficialmente apresentado pelo Atlético de Madrid, que contratou o atacante uruguaio com contrato até 30 de junho de 2022.

- David Alaba continuará sendo jogador do Bayern de Munique quando o mercado fechar, segundo informação de 'Kicker'.

- O Chelsea recusou a primeira oferta do PSG por Antonio Rüdiger, que consistia em um empréstimo com opção de compra.

- Arsenal se junta à Juventus na disputa para tirar Jorginho do Chelsea, de acordo com o jornal 'The Sun'.

- PSG prepara a renovação da Di María. Segundo 'Le Parisien', a diretoria estaria prestes a oferecer mais três anos de vínculo.

- Zidane respondeu sobre a busca por um camisa 9 no mercado e disse que "até 4 de outubro pode acontecer de tudo", mas ponderou dizendo estar "satisfeito com o elenco" do Real Madrid.

- O Benfica anunciou o empréstimo de Florentino Luís ao Monaco, válido até o final da temporada 2020-21.

- O Olympique de Marselha anunciou a contratação do ponta-direita Luis Henrique, de 18 anos, que se destacou pelo Botafogo.

- Luis Suarez chegou em Madri. Tudo está pronto para que o uruguaio passe no exame médico antes de ser anunciado oficialmente pelo Atlético de Madri.

- Dale Stephens assinou com o Burnley em operação que rendeu pouco mais de um milhão de euros ao Brighton. Seu contrato será válido por duas temporadas.

- A Juventus já informou a Khedira que não conta com ele nos planos para esta temporada, segundo 'Calciomercato.com'. O meia quer permanecer, mas deve receber a carta de liberação nos próximos dias.

- O Arsenal se une à Juventus para a transferência de Jorginho. O jogador do Chelsea poderia mudar de equipe ainda nesta janela de transferências.

- Luismi Sánchez, outro reforço para o Elche, que ainda está lutando para suprir sua falta de jogadores. O ex-meio-campista do Valladolid assinou contrato válido por dois anos.

- Nikola Milenkovic pode mudar de equipe na Itália. O jogador da Fiorentina gerou um clássico entre Milan e Inter para sua transferência, que deve custar cerca de 40 milhões de euros.

- O Eintracht vê Jovic como um objetivo difícil de ser alcançado, mas não fecha as portas. Fredi Bobic, diretor de esportes do clube alemão, vê complicada a volta do atacante sérvio do Real Madrid.

- O Manchester City continua de olho no mercado em busca de um novo zagueiro. Na Itália, a imprensa afirma que Pep Guardiola vê em Daniele Rugani, da Juventus, uma das principais opções.

Estes foram os principais movimentos da quinta-feira:

- OFICIAL: o Atlético de Madrid contrata Luis Suárez. O Barcelona anunciou a saída do uruguaio, que defenderá o conjunto 'rojiblanco'.

- Leeds United confirma a contratação de Diego Llorente. O zagueiro deixa a Real Sociedad e assina até 2024.

- Kepa perderá espaço? O Chelsea anunciou a chegada de Mendy. O goleiro francês assina por cinco temporadas com os 'blues'.

- Atlético de Madrid empresta Santiago Arias ao Bayer Leverkusen por uma temporada. Os 'colchoneros' não mencionam nada sobre uma possível opção de compra.

- Diego Godín, novo jogador do Cagliari. O zagueiro uruguaio deixa a Inter e assina por três temporadas com clube da Sardenha.