O mercado do mundo da bola de 26 de agosto

- 'ESPN': Messi, três anos no City e aposentadoria na MLS. A imprensa argentina já trata o acordo entre o '10' e o City como iminente.

- O Barça quer Maxi Gómez como seu novo 'Suárez'. De acordo com a 'SER Deportivos' de Valência, o time azulgrana consultou o entorno do jogador sobre possíveis valores.

- Presidente do City fala sobre futuro de Agüero em Manchester. O presidente do clube afirmou que, independentemente da decisão do argentino, tudo será tratado de maneira tranquila e confortável para os dois lados.

- OFICIAL: O Chelsea contrata Chilwell. Os 'blues' anunciaram nessa quarta-feira a contratação do lateral de 23 anos, que assina até 2025 procedente do Leicester City.

- Francisco Trincão já assinou como novo jogador do Barcelona.

- Luis Suárez se aproxima dos Estados Unidos. O atacante uruguaio está conversando com o Inter Miami de David Beckham para jogar na MLS.

- Vazam um suposto áudio de Messi dizendo ao 'Kun' Agüero que jogará no City. O argentino teria revelado ao seu compatriota o desejo de jogar em Manchester.

- ''A possibilidade de Suárez voltar é bem pequena". Overmars, diretor esportivo do Ajax, descarta a chegada do uruguaio.

- O Everton está bem perto de fechar com James. De acordo com o 'Marca', o colombiano poderia ser comandado por Anceloti em troca de 25-30 milhões.

- O Atlético pensa em uma troca para contar com Lacazette. Os 'rojiblancos' estudam essa opção, de acordo com o diário 'Marca'.

- O PSG pensa em Thomas. De acordo com o jornal 'Le Parisien', o conjunto francês pretende contratar o ganês para reforçar o seu meio de campo.

- "Ibrahimovic é a nossa prioridade, mas há um plano B, C e D". Paolo Maldini falou sobre a continuidade do sueco no Milan.

- De acordo com a 'Catalunya Ràdio', o Manchester City seria a equipe mais bem colocada para contar com os serviços de Leo Messi. A emissora catalã aponta que o argentino teria conversado com Pep Guardiola sobre a possibilidade.

- A Lazio anunciou por meio das suas redes sociais a contratação de Pep Reina, que assinará pela próximas duas temporadas com os 'biancocelesti'.

- Princípio de acordo entre Valência e Leeds por Rodrigo. O clube 'che' anunciou a possível saída do atacante ao futebol inglês.

Estes foram os principais movimentos da terça-feira:

- Segundo o jornal 'Olé', PSG, Premier, Ajax seriam os destinos mais prováveis para Luis Suárez. O uruguaio não está nos planos de Ronald Koeman e, caso saia do Barcelona, terá que buscar um novo desafio.

- A Inter de Milão anunciou por meio de um comunicado que Antonio Conte continuará sendo o técnico da equipe durante a temporada 2020-21. Assim, a equipa italiana põe fim às dúvidas sobre a o comando do time.

- Embora já se saiba que Inter de Milão, PSG e Manchester City estão de olho na possível saída de Leo Messi do Barcelona, ​​'Deportes Cuatro' informa que Manchester United, Chelsea e Inter Miami também sonham com a contratação do argentino.

- Andrea Pirlo pronunciou suas primeiras palavras em público como treinador da Juventus. Ele foi claro ao confirmar a saída de Higuaín e a permanência de Dybala. Pirlo também falou sobre Cristiano Ronaldo e Arthur.