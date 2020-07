O mercado do mundo da bola de 26 de julho

- O ala Sergio Bermejo não continuará no Celta de Vigo na temporada 2020-21, depois que o clube decidiu não executar a cláusula pela qual ele poderia estender seu contrato até 2023.

- Carlos Mouriño garantiu que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a continuidade de Rafinha. O presidente da equipe galega garantiu que o jogador também deseja permanecer em Vigo.

- Após a chegada de um novo técnico ao banco, que será Vicente Moreno, salvo surpresa, o Espanyol quer reforçar a equipe para a próxima temporada. Rufete disse que em breve anunciará movimentos e o valenciano espera poder contar com a continuidade de Leandro Cabrera e Adrián Embarba.

- No Real Madrid, eles ainda estão aguardando o futuro de Luka Jovic. Enquanto o jogador aproveita as férias antes de voltar ao trabalho, seu representante pede fila para as equipes que pretendem contratá-lo: Napoli, Milan, Monaco, alguns da Premier...

- O Flamengo se encontrará com Hierro. A lenda do Real Madrid poderia viajar ao Brasil para assumir o comando do projeto.

- La Volpe é oferecido ao Pumas. O argentino poderia se colocar no controle da equipe após a demissão de Míchel González.

- Felipe Neri é um novo jogador no Club Deportivo Robres. O central vem de Castilleja e foi formado na categoria de base do Real Betis.

- Basaksehir confirmou o interesse do Sevilla em Irfan Kahveci. Em breve poderá haver uma transferência do procedente de terras turcas para a Espanha.

- Acordo fechado entre Lille e Rangers por Morelos. Restam apenas meras formalidades para tornar a operação uma realidade.

- Girondins, de olho em ex-diretor esportivo do PSG. Vale a pena experimentar sua experiência em um dos principais clubes da Ligue 1.

- Antunes tem acordo com o Sporting CP. O ponta está a um passo de assinar um contrato para certificar seu retorno a Portugal.

- O futuro de Alfredo Morelos deve estar na França. A imprensa inglesa assegura que Lille e Rangers teriam chegado a um acordo pela venda do atacante colombiano de 24 anos.

- A imprensa italiana aponta para o "forte interesse" do Benfica em Alen Halilovic, meia de 24 anos que atuava por empréstimo no futebol dos Países Baixos.

- O Almería fez uma oferta de três milhões de euros ao Flamengo por Lincoln e o clube brasileiro teria recusado, segundo Venê Casagrande, jornalista do jornal 'O Dia'. A equipe andaluza teria agora se concentrado em Pedro Mendes, do Sporting CP.

- Kingsley Coman está nas agendas de equipes como o Manchester United, City e Inter. Mas o Bayern de Munique deixou claro que não vão deixá-lo sair. Segundo o portal 'Sky Sports', a equipe alemã nem cogita abrir mão de seu craque.

- O portal 'A Bola' afirma que o contrato a ser assinado entre Antonio Adán e o Sporting CP será de duas temporadas, com opção de uma terceira. Sua possível chegada à Liga Portuguesa vem soando há semanas e o goleiro está a ponto de carimbar sua mudança de liga.

- Um novo capítulo no 'Caso Pogba'. O Manchester United decidiu que deixará o jogador sair para poder ter dinheiro em caixa para futuras contratações. O Real Madrid esfrega as mãos e começa a sonhar.

- Conforme a imprensa inglesa, o Tottenham teria garantido a José Mourinho que não venderá nenhuma das referências da equipe, entre as quais está o artilheiro Harry Kane.

- A imprensa grega afirma que o Aris Thessaloniki iniciou contatos para tentar contratar Mario Balotelli. O atacante está livre depois da experiência do rebaixamento com o Brescia.

- Javi Gracia é o principal candidato a comandar o Valencia na próxima temporada. O clube ainda não oficializou um nome para treinar a equipe.

- Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, tem convicção de que Messi renovarçá seu contrato.

- Pedro Porro está a um passo de assinar com o Sporting. A equipe de Lisboa está prestes a ter o empréstimo do jogador do Manchester City por duas temporadas, segundo a imprensa espanhola.

- Hulk já vislumbra seu retorno à Europa. Segundo a imprensa portuguesa, o atacante brasileiro quer terminar seu contrato com o Shanghai SIPG e voltar para o Porto em dezembro.

- William Carvalho parece que continuará no Real Betis. O português agrada Manuel Pellegrini, mas as ofertas continuam chegando. A última veio do Rennes.

- Depois de acabar contrato com um Brescia rebaixado, Mario Balotelli está procurando seu próximo destino.

- Mauro Matos quer voltar ao San Lorenzo. O atacante está livre no mercado após sua passagem pelo Barracas e se ofereceu ao clube argentino publicamente.

- O Chelsea está interessado em Marc Cucurella, que já pertence ao Getafe. A equipe britânica ofereceria até 30 milhões de euros para levar o espanhol à Premier.

- Piero Hincapié começou a se destacar no Equador e já está atraindo a atenção dos clubes da Europa. O Manchester City parece ser o mais próximo de atrair o zagueiro do Independiente del Valle.

- O bom trabalho de Matheus Cunha chamou a atenção do Paris Saint-Germain, que está considerando a opção de contratar um novo atacante e vê o brasileiro como uma peça opção.

- O retorno de David Silva é o grande sonho do Valencia. Depois de uma década brilhando no Manchester City, o espanhol encerrará o seu tempo no Etihad Stadium em breve.

- Coutinho complica o mercado do Barcelona, que quer lucrar com o brasileiro nesta janela. No entanto, o jogador não tem pressa em decidir seu futuro e espera até o final da Liga dos Campeões para definir entre as diferentes opções.

- Duelo duplo, na Inglaterra e Itália, por Gabriel Magalhães. Ele é, sem dúvida, um dos jogadores com melhor cartaz na Ligue 1. Consagrado como zagueiro do Lille, interessa a Everton, Manchester United, Napoli e Inter de Milão.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Zlatan Ibrahimovic ainda não tem o futuro garantido para a próxima temporada. Uma reunião entre Milan e Mino Raiola, seu agente, está programada para ver seu futuro mais imediato.

- San Lorenzo rejeita oferta do Palmeiras pelo lateral-direito Marcelo Herrera. Segundo 'Olé', a proposta não atendia às expectativas econômicas.

- Barcelona continua acelerando a operação de saída. Segundo 'Mundo Deportivo', o próximo a deixar o elenco será Moussa Wagué, que vem de empréstimo ao Nice e pode render um valor próximo a dez milhões de euros ao clube catalão.

- Gerson é um pedido de Jorge Jesus para o Benfica, mas negou haver a possibilidade de deixar o Flamengo em entrevista à 'Rede Globo'.

- Matheus Fernandes teve uma passagem curta e sem sorte no Real Valladolid durante essa meia temporada, mas mesmo assim o Barcelona tem vários times interessados em comprar o brasileiro precedente do Palmeiras.