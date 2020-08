O mercado do mundo da bola de 27 de agosto

- Caio Henrique assina com o Mônaco até 2025. O lateral brasileiro deixa o Atlético de Madrid pelo conjunto do Principado.

- Cristiano confirma a sua continuidade na Juventus e afasta os rumores por meio de uma publicação nas redes sociais.

- Arteta confia na na continuidade de Aubameyang. O treinador do Arsenal se mostrou confiante em entrevista coletiva.

- United, Tottenham, Juventus e Inter, são os possíveis destinos de Reguilón. O Real Madrid quer fazer caixa com o lateral-esquerdo.

- Tottenham e Wolves negociam por Doherty. Os 'spurs', estão interessados nos serviços do irlandês.

- "Thiago no Liverpool seria melhor do que Messi no City". Wayne Rooney, lenda do futebol inglês, elogiou a chegada do meia a Anfield.

- A Lazio oficializa a contratação de Pepe Reina. Os 'biancocelesti', após vários rumores anunciaram o acordo por meio de um comunicado.

- O PSG entra em cena: Leonardo entrou em contato com o entorno de Leo Messi. O time de Paris estuda a possibilidade de juntar Leo e Neymar, outra vez.

- OFICIAL: Malang Sarr reforça o Chelsea até 2025. O Chelsea anunciou nessa quinta-feira a contratação de Malang Sarr, que desembarca em Stamford Bridge como agente livre após o final do seu contrato com o Nice.

- Messi deve quebrar o silêncio em breve. Segundo apurações da Goal, o argentino deve falar sobre suas intenções de deixar o Barcelona em breve.

- Ceballos teria informado ao Real Madrid que quer voltar ao Betis. Caso volte a ser emprestado, gostaria de ir ao Villamarín.

- Alex Telles é oferecido ao Barça. O representante do lateral do Porto, Jorge Mendes, coloca seu nome como uma alternativa azulgrana.

- As opções do Atlético para fazer caixa nessa janela. Trippier, Arias, Herrera, Vitolo, Correa... quem deixará o Metropolitano?

- Adianta o 'El Partidazo' de 'COPE', que o Barcelona pediria uns 220 milhões de euros para liberar Messi para o City. A ideia é aceitar uma oferta de 120 milhões de euros e mais dois jogadores de uma lista que conta com Gabriel Jesus, Angeliño e Eric García.

- Mão firme com Leo Messi. Bartomeu exigirá explicações do argentino e deixará claro que não pretende liberá-lo com facilidade.

- 'TWM' aponta que o jogador do Liverpool, Sadio Mané, teria sido oferecido ao Barcelona por meio de alguns intermediários.

- A 'Goal' informa que a Inter de Milão teria entrado em contato com Fernando Felicevich, representante de Arturo Vidal, para mostrar seu interesse no jogador do Barcelona. A ideia do time italiano é conseguir um empréstimo.

- Segundo o 'Corriere dello Sport', Mario Balotelli poderia continuar a sua carreira no Los Angeles Galaxy, clube pelo qual atuou Ibrahimovic.

- A imprensa italiana aponta para o interesse do Milan no lateral-direito Fabricio Bustos para a próxima temporada.

- Após a saída de Ben Chilwell para o Chelsea, o Leicester pensa em Fodé Ballo-Touré, jovem lateral do Mônaco.

- De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o FC Barcelona estaria atento a situação de Moussa Dembélé, atacante do Lyon. O jogador agrada muito a Henrik Larsson, ajudante de Ronald Koeman.

- O Fenerbahçe tenta a contratação de Kevin Gameiro. O time turco fez uma oferta de 3 milhões ao Valência pelo atacante.

Estes foram os principais movimentos da quarta-feira:

- OFICIAL: O Chelsea contrata Chilwell. Os 'blues' anunciaram nessa quarta-feira a contratação do lateral de 23 anos, que assina até 2025 procedente do Leicester City.

- Francisco Trincão já assinou como novo jogador do Barcelona.

- Luis Suárez se aproxima dos Estados Unidos. O atacante uruguaio está conversando com o Inter Miami de David Beckham para jogar na MLS.

- Vazam um suposto áudio de Messi dizendo ao 'Kun' Agüero que jogará no City. O argentino teria revelado ao seu compatriota o desejo de jogar em Manchester.