O mercado do mundo da bola de 27 de julho

- André Onana estabeleceu-se em alto nível no gol do Ajax e neste verão ele poderia voar de Amsterdã. Bayer teria ultrapassado Barça e Chelsea por sua contratação.

- Atrasada a chegada de Vicente Moreno ao Espanyol. Mallorca se limita ao um milhão de euros em sua cláusula de rescisão.

- Pérez Acuña anunciou sua saída do Tigre no Instagram. O argentino põe fim aos seus dois anos e meio na equipe.

- SD Huesca e Serdar Gürler estão muito perto de separar seus caminhos. O clube rescindirá o contrato do jogador de futebol turco.

- Sevilla e Nice concordam com a transferência de Rony Lopes. Na falta de oficialidade, o jogador retornará à Ligue 1 na próxima temporada.

- OFICIAL: Javi Gracia, novo treinador do Valencia. O clube 'che' confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico navarro, que retorna após passar por Watford para a Espanha, onde brilhou nos controles do Málaga.

- Valjent, para Espanyol com Vicente Moreno, apesar do interesse de Valencia? Conforme relatado pelo 'Fondo Segunda', o jogador de futebol poderia pousar na equipe dos 'pericos'.

- E se Bonaventura renovar com o Milan? A continuidade de Maldini e Stefano Pioli na equipe 'rossonero' pode levar à prorrogação do contrato do jogador, que deve primeiro abaixar seu salário.

- Roma considera a continuidade de Kalinic após sua melhora após o intervalo. O jogador, se não chegar a um acordo com o time italiano, retornará ao Atlético de Madrid

- Everton se despede de Sidibé, que retorna ao Monaco. O lateral direito retorna à equipe francesa após seu empréstimo na equipe liderada por Carlo Ancelotti.

- Klopp coloca os olhos na revelação de Leicester. O Liverpool quer assumir os serviços de Harvey Barnes, que completou uma ótima temporada 2019-20.

- Vertonghen anunciou sua saída do Tottenham depois de oito anos no clube. O belga confirmou através de suas redes sociais que ele não continuará sob as ordens de Mourinho.

- Ikoné, a promessa do PSG que poderia se tornar substituto de Sancho. O Borussia Dortmund, conforme noticiado pelo 'The Times', pretende contratá-lo se o jogador de futebol inglês acabar deixando o clube.

- Zenit anuncia a chegada de Lovren. A equipe russa chegou a um acordo com o Liverpool para a transferência do croata, que assina com os de São Petersburgo até 2023.

- Dzeko e Silva poderiam jogar juntos no Betis. A presença de Manuel Pellegrini no banco aproximaria os dois jogadores no Benito Villamarín.

- O enorme contrato do Arsenal para convencer Aubameyang. Os Gunners estariam dispostos a oferecer 14 milhões de euros por ano.

- A surpreendente mensagem de Ter Stegen em plena negociação para renovar. Ao voltar de férias, perguntado sobre sua continuidade em Barcelona, ​​o goleiro alemão falou poucas palavras.

- Klopp, de olho na promessa do Schalke 04, Ozan Kabak. O Liverpool está interessado em contratar o goleiro turco, que é um dos goleiros mais projetados do mundo.

- O chinês Wu Lei confirmou que continuará no Espanyol: "Decidi ficar aqui e jogar na Segunda Divisão".

- Slavia anunciou a incorporação de Michal Beran no elenco. O meia tcheco chega ao Slovan Liberec no clube de Praga.

- O futuro de Ibrahimovic está claro: ele continuará no Milan por mais uma temporada. Segundo o 'La Gazzetta dello Sport', o sueco continuará a defender a camisa 'rossoneri'.

- Jude Bellingham disse "não" a uma oferta do Bayern de Munique. O inglês preferiu desembarcar no Borussia Dortmund.

- Mourinho pede Callum Wilson. O técnico do Tottenham espera conseguir a contratação do jogador de futebol de Bournemouth como substituto de Harry Kane.

- Guardiola opta por Aké. O técnico do Manchester City teria escolhido o jogador do Bournemouth em vez de José Maria Giménez, Diego Carlos ou Koulibaly.

- O Pozuelo continua a fortalecer a equipe para a próxima temporada. Pablo Barroso, pontade 21 anos, chega ao time do Aravaca CF.

- O futuro de Luca Zidane olha para a França. Segundo o jornal 'AS', o goleiro, que não tem time após cumprir seu contrato com o Real Madrid, irá para o futebol francês.

- Adeus ao sonho de Conte: Arturo Vidal fica até 2021. O Barça quer que o chileno, que tinha um pé e meio na Inter de Milão, cumpra seu contrato com a equipe catalã.

- O Barça quer Eric García de qualquer maneira. Conheça as duas estratégias para amarrar o do Manchester City.

- Há rumores de que o Almería mudará de treinador novamente. A equipe rojiblanca não encontra estabilidade nesta temporada. José Gomes pode chegar.

- Diego Rolán, no radar de Cruz Azul e América. 'A Máquina' e as 'águias' seguem os passos do atacante de Bravos.

- As três opções que Coutinho tem. Arsenal, Leicester e Tottenham estão atrás dele, como relatado pelo 'Sport'.

- O desejo de Conte: manter Alexis para a Liga Europa. O técnico da Inter pediu ao clube para convencer o United.

- "A substituição de Kepa? É devido à sua forma." Lampard dá um 'toque' ao goleiro espanhol justamente quando os rumores sugerem que ele será lançado neste verão.

- A chegada de Camavinga ao Real está em perigo. A equipe merengue não pretende fazer grandes desembolsos neste verão e o Bayern e o PSG aguardam a pérola do Rennes.

- Como diz o 'The Sun', Leo Messi recomendou Marcelo Bielsa como futuro técnico do Barcelona, ​​depois que o treinador conseguiu uma promoção para a Premier com o Leeds.

- 'Papu' Gómez reconheceu ter rejeitado o Boca Juniors no passado. O atacante do Atalanta garantiu que "ainda não era a hora" de voltar à Argentina.

- Da Inglaterra, eles apontam para uma operação entre Barcelona e Arsenal. Coutinho iria para a equipe 'gunner' em troca de Guendouzi e 50 milhões de euros.

- M'baye Niang ainda está sem espaço no Rennes. O clube o mantém no mercado, embora o interesse do Olympique de Marseille tenha diminuído.

- O Atlético de Madrid estabeleceu como regra que os clubes que querem suas estrelas paguem integralmente a cláusula de cancelamento. A ideia é fazer o mesmo diante dos rumores sobre Jan Oblak.

- El Alcorcón anunciou através de seus canais oficiais a chegada de Mere Hermoso, que substitui Fran Fernández.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Coutinho complica o mercado do Barcelona, que quer lucrar com o brasileiro nesta janela. No entanto, o jogador não tem pressa em decidir seu futuro e espera até o final da Liga dos Campeões para definir entre as diferentes opções.

- Hulk já vislumbra seu retorno à Europa. Segundo a imprensa portuguesa, o atacante brasileiro quer terminar seu contrato com o Shanghai SIPG e voltar para o Porto em dezembro.

- Um novo capítulo no 'Caso Pogba'. O Manchester United decidiu que deixará o jogador sair para poder ter dinheiro em caixa para futuras contratações. O Real Madrid esfrega as mãos e começa a sonhar.

- Kingsley Coman está nas agendas de equipes como o Manchester United, City e Inter. Mas o Bayern de Munique deixou claro que não vão deixá-lo sair. Segundo o portal 'Sky Sports', a equipe alemã nem cogita abrir mão de seu craque.

- No Real Madrid, eles ainda estão aguardando o futuro de Luka Jovic. Enquanto o jogador aproveita as férias antes de voltar ao trabalho, seu representante pede fila para as equipes que pretendem contratá-lo: Napoli, Milan, Monaco, alguns da Premier...