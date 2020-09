O mercado do mundo da bola de 27 de setembro

- O Girona acelera na busca por um lateral, mas ao mesmo tempo descarta Juncà.

- Sancho continua sendo a principal obsessão do mercado para o Manchester United. Os 'red devils' planejam lançar a última oferta pelo inglês ao Borussia.

- O Chelsea pensa em emprestar Jorginho e o PSG pode ser o seu próximo destino. No Parque dos Príncipes estariam interessados ​​em sua cessão.

- Sergiño Dest chegará a Barcelona nas próximas horas. O lateral vai assinar até 2025 com o clube do Barça e por uma transferência de 20 milhões, mais variáveis.

- No mesmo dia em que o Suárez do Atlético estreou com um doblete contra o Granada, o clube de Nasrid finalizou o empréstimo de Luis Suárez, do Watford, para sustentar o ataque.

- O Sheffield United dá as boas-vindas à contratação de Sturridge, que está livre desde que deixou o Trabzonspor. Seria seu retorno à Premier League.

- Alavés tem interesse na incorporação de Álex Granell, de Girona, e Guillermo Varela, do Copenhague, por empréstimo.

- David Wagner deixa o banco no Schalke 04. Os maus resultados acabaram por condenar o treinador, e o clube alemão já busca um substituto.

- Na Inglaterra, dão praticamente como certo que Dayot Upamecano trocará o RB Leipzig pelo Manchester United. Segundo o portal 'Daily Star', o clube alemão já estaria procurando um substituto.

- West Ham quer convencer o Chelsea a emprestar Rüdiger. Segundo 'The Sun', os 'hammers' estariam interessados em garantir o zagueiro 'blue' emprestado, já que ele não tem espaço nos planos de Frank Lampard.

- Luka Jovic, titular contra o Betis, tem alguns dias antes do fechamento da janela de transferências. O Real Madrid agora deixou nas mãos de Jovic o seu destino.

- O Atlético Mineiro foi o último a tentar convencer Edinson Cavani a assinar. No entanto, segundo 'Globoesporte', seu desejo é jogar a Champions League e receber um valor mais alto a cada temporada.

- Alex Telles estaria chateado com o Porto por não facilitar sua saída ao Manchester United.

- Mattheus Oliveira, filho do ex-jogador Bebeto, estaria prestes a deixar a equipe do Sporting para ir ao seu país natal e atuar com a camisa do Coritiba.

- Callum Hudson-Odoi não está disposto a esquentar o banco nessa temporada. De acordo com 'TalkSPORT', o atacante teria pedido ao Chelsea que o empreste.

- O futuro de Harry Wilson poderia estar bem longe do Liverpool. De acordo com o jornal 'Independent', o Burnley pretende investir até 20 milhões de euros no galês.

- Zinchenko aparece no radar do Barcelona. Se a lateral direita de Koeman está praticamente blindada com a chegada de Dest, o mesmo não acontece no lado esquerdo.

- Se o Chelsea conseguir a contratação de Declan Rice, do West Ham, liberará Jorginho. O brasileiro iria para o Arsenal.

- De acordo com 'RAC', Sergiño Dest viajará nesse domingo 27 de setembro até Barcelona para oficializar a sua contratação pelo Barcelona. O norte-americado se despediu dos companheiros do Ajax após a vitória diante do Vitesse.

- Inter descarta Kanté: "Ele não está no mercado". Piero Ausilio, diretor esportivo da Inter de Milão, garantiu após o jogo contra a Fiorentina que o clube 'nerazzurro' não tentará contratá-lo nesta janela.

- Lucas Torreira está bem perto do Atlético de Madrid já que o Torino, rival 'colchonero' na disputa pelo meia do Arsenal, dá quase como impossível a operação por questões financeiras.

- Cazares assina com o Corinthians. O jogador chega sem custos procedente do Atlético-MG para vestir a camisa '10' e o seu contrato é válido por um ano.

- OFICIAL: Juventus deTurín e Genoa chegam a um acordo para o empréstimo do extremo Luca Pellegrini e ele poderá jogar contra o Napoli. Ele vai usar o '88'.

- O Barça diz "não" a 150 milhões por Ansu Fati. Os catalães recusaram uma oferta impressionante pelo jovem da base; na Inglaterra garantem que foi feita pelo United.

- O Barcelona recusou uma possível troca com a Juventus entre Ousmane Dembélé e Douglas Costa. Confia na explosão do 'Mosquito'.

- A Juventus quer contratar mais um atacante e pensa em nomes como Moise Kean e Fernando Llorente. Ambos já foram 'bianconeri'.