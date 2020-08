O mercado do mundo da bola de 28 de agosto

- Após sequência de quatro derrotas, o técnico Dorival Júnior foi demitido pelo Athletico Paranaense.

- A Juventus está perto de lançar uma primeira oferta formal por Houssem Aouar, jogador do Lyon. O time de Turim poderia pagar até 60 milhões de euros por esse reforço.

- Sam Greenwood assina com o Leeds. Um dos jogadores com maior projeção do Arsenal preferiu deixar o Emirates Stadium.

- O presidente do Nacional abriu as portas a Cavani e Suárez. José Decurnex admitiu o sonho de poder juntar os dois uruguaios em seu time.

- Andrés Prieto deixa o Espanyol e assina com o Birmingham. O clube inglês oficializou a contratação do goleiro, que chegou de graça ao seu novo clube.

- Óscar Rodríguez será de Sevilha até 2025. Os sevilhanos chegaram a um acordo com o Real Madrid para uma transferência estimada em cerca de 16 milhões de euros.

- Ndiaye assina por três anos com o Barcelona e já tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O senegalês, chega para o time B como uma das grandes apostas para o futuro do clube catalão.

- O pai e agente de Messi conversou com a diretoria do Paris Saint-Germain. Segundo informação de 'L'Équipe', ele comunicou que o Manchester City é o destino preferido por seu filho.

- Gonzalo Higuaín segue acumulando pretendentes para quando deixe oficialmente de ser jogador da Juventus. O argentino agora também conta com o interesse do Newcastle.

- Mariano pede cinco milhões de euros e dificulta os planos do Benfica. Segundo informação de 'O Jogo', o salário exigido pelo jogador do Real Madrid o afasta de um acordo de empréstimo ao clube de Lisboa.

- Thiago Silva, mais um reforço do Chelsea. O contrato assinado pelo zagueiro brasileiro vale até junho de 2021 e inclui a opção de renovar por mais uma temporada.

- Corinthians renova contratos com jovens goleiros. Guilherme Castellani e Matheus Donelli renovaram seus contratos com o Corinthians.

- Caio Henrique chega ao Monaco, com quem assinou contrato até junho de 2025.

- Luis Suárez, na mira da Juventus. Segundo informação de Gianluca DiMarzio, de 'Sky Sport', a equipe de Turim segue acompanhando a situação do uruguaio e pretende buscá-lo a custo zero.

- Odegaard já passou pela revisão médica com o Real Madrid e está prestes a iniciar uma pré-temporada no Santiago Bernabéu após empréstimo à Real Sociedad.

- Arteta se diz confiante com permanência de Aubameyang no Arsenal. Para o treinador espanhol, as conversas caminham bem para uma renovação do atacante.

- Luis Perea trocou o Osasuna pelo Leganés. Era uma tendência especulada, mas agora está oficializada a venda que custou três milhões de euros.

- Coritiba busca reforços pontuais. O clube busca novas peças para o projeto do técnico Jorginho, que chegou para assumir o lugar deixado por Eduardo Barroca.

- A Inter de Milão aumentou a lista de desejos para sua ambiciosa temporada. Tonali, Ndombélé, Kanté e Palmieri seriam as prioridades do técnico Antonio Conte, segundo a imprensa italiana.

- Roberto é o novo reforço do Valladolid. O goleiro assinou contrato por três temporadas após deixar o West Ham.

- Segundo 'La Nazione', a Fiorentina entrou na fila de interessados por Todibo, que não faz parte dos planos do Barcelona de Ronald Koeman.

Estes foram os principais movimentos da quinta-feira:

- Alex Telles é oferecido ao Barça. O representante do lateral do Porto, Jorge Mendes, coloca seu nome como uma alternativa azulgrana.

- Cristiano confirma a sua continuidade na Juventus e afasta os rumores por meio de uma publicação nas redes sociais.

- OFICIAL: Malang Sarr reforça o Chelsea até 2025. O Chelsea anunciou nessa quinta-feira a contratação de Malang Sarr, que desembarca em Stamford Bridge como agente livre após o final do seu contrato com o Nice.

- Messi deve quebrar o silêncio em breve. Segundo apurações da Goal, o argentino deve falar sobre suas intenções de deixar o Barcelona em breve.

- A Lazio oficializa a contratação de Pepe Reina. Os 'biancocelesti', após vários rumores anunciaram o acordo por meio de um comunicado.