O mercado do mundo da bola de 28 de julho

- Martínez Quarta poderia pousar no Betis. Pellegrini gosta dele, mas sua contratação não será fácil, já que o 'Loco' Bielsa quer levá-lo ao Leeds United.

- Kia Joorabchian, representante de Philippe Coutinho, falou sobre o futuro do brasileiro e disse que o jogador pode ficar no próximo ano em Barcelona.

- Néstor Villarreal, representante de Duván Zapata, expressou que é o momento ideal para o atacante dar o salto para uma grande Europa no final do percurso.

- Immobile já está no nível estratosférico há quatro anos na Lazio, que quer garantir sua continuidade com um contrato praticamente vitalício.

- Arturo Vidal teve problemas por conta das mídias sociais. O chileno parecia estar bêbado e deixou escapar que Quique Setien pode não continuar no clube.

- As duas opções do Atlanta United para o seu banco. Os favoritos dos americanos após a despedida de Frank de Boer seriam Javier Aguirre e Aitor Karanka.

- Mayoral aposta na Lazio. Os agentes do atacante têm um acordo com o clube italiano, agora o 'ok' estaria faltando. para a operação do Real Madrid.

- "Messi na Inter?" Às vezes os sonhos se tornam realidade. "Massimo Moratti, ex-proprietário 'neroazzurro', sonha novamente com uma possível contratação da estrela argentina.

- Milan fica sem Szoboszlai. As negociações dos 'rossoneri' foram interrompidas e existem clubes como Atlético, PSG ou Chelsea muito interessados ​​no promissor jogador de futebol húngaro.

- Moyá ainda não definiu seu futuro. O goleiro encerra um contrato com a Real Sociedad e quer continuar, mas ele ainda aguarda uma proposta do clube, que ainda não falou.

- Ajax quer o empréstimo de Kubo. O japonês não se destina apenas aos clubes da LaLiga. O gigante holandês estaria pedindo emprestado o ponta.

- Barcelona segue Diego Dalot? O português, que não triunfou no Manchester United, poderia estar na agenda do Barça antes da possível partida de Semedo.

- Kahveci mostra interessa pelo Sevilla. O meia do Istambul Basaksehir falou abertamente que existem "contatos" e disse que espera "jogar lá".

- Juventus tem pressa para contratar Milik. A 'vecchia Signora' já teria fechado um acordo com o polonês e as negociações com o Napoli estão bastante avançadas.

- Shaqiri e Origi poderiam seguir os passos de Lovren e Lallana. Depois de conquistar o título da Premier League, o Liverpool acelera a "operação saída".

- Atlético rejeita 25 milhões mais o passe de Guendouzi por Thomas. A imprensa inglesa noticiou a segunda oferta do Arsenal pelo senegalês.

- Não há como voltar atrás na sepração de Batshuayi com o Chelsea. Frank Lampard não conta com o internacional pela Seleção da Bélgica para a próxima temporada.

- O plano do Real Madrid para assinar com um craque. Os merengues esperam conseguir uma boa quantia por alguns jogadores da categoria de base.

- O Chelsea oferece 60 milhões de euros ao Manchester United pelo sucessor de Kepa. Dean Herdenson, candidato a reforçar o gol 'blue'.

- A chegada de Biglia ao Betis está dada por certa. Conforme relatado pelo 'Sky Sport', a entidade verde e branca já teria fechado um acordo com o argentino, que encerra seu contrato com o Milan no final desta temporada 2019-10.

- Wolfsburgo anuncia a contratação pelo time B de Bryang Kayo, uma jovem promessa estadunidense que que chega procedente do Orange County Blues.

- García Pitarch será demitido do Aston Villa, apesar da salvação da equipe.

- O Athletic Bilbao não tem intenção de emprestar mais um ano Íñigo Vicente. Depois de passar por Miranda, a equipe de Bilbao o colocará na primeira equipe.

- A renovação do 'Loco', prioridade número um. O Leeds United quer a extensão do contrato de Marcelo Bielsa.

- Um dia após sua demissão, Mário Silva já teria um time. O treinador iria de Almeria para Vitória de Guimarães.

- Di Francesco ganha confiança em Turim. O ex-Roma e Sassuolo, entre outros, entra na agenda do Torino.

- Raúl Jiménez, 'tapa-buracos' do Arsenal? O mexicano, no radar dos 'gunners', no caso de Aubameyang ou Lacazette sair.

- "Gallardo é 'top', está qualificado para dirigir o Real Madrid". Vicente Del Bosque elogiou o papel do 'Muñeco' no River Plate.

- A camisa do Falcao já é vendida em Miami. O colombiano, protagonista da cidade norte-americana por sua conexão com Beckham.

- Reina, no Aston Villa definitivamente? Pepe Reina pode continuar ligado às cores do Aston Villa, pois da Itália eles informam que os 'villains' vão executar a opção de compra para o goleiro.

- Atleti e Porto lutam pelo brasileiro que arrasa na Dinamarca. O Atlético de Madrid e o Porto vão se esforçar neste verão para assumir os serviços de Evander da Silva, um jovem talento brasileiro de 22 anos que joga no FC Midtjylland.

- O Bayern contatou a revelação lateral da Premier. Max Aarons está batendo na porta dos grandes nomes da Europa. O ponta do Norwich, uma das revelações da Premier League, chamou a atenção do Bayern.

- United acompanha Milinkovic-Savic. Segundo o 'Fichajes.com', o Manchester United voltou a se interessar por Milinkovic-Savic, que também está ligado ao Real Madrid.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- OFICIAL: Javi Gracia, novo treinador do Valencia. O clube 'che' confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico navarro, que retorna após passar por Watford para a Espanha, onde brilhou nos controles do Málaga.

- Vertonghen anunciou sua saída do Tottenham depois de oito anos no clube. O belga confirmou através de suas redes sociais que ele não continuará sob as ordens de Mourinho.

- Ikoné, a promessa do PSG que poderia se tornar substituto de Sancho. O Borussia Dortmund, conforme noticiado pelo 'The Times', pretende contratá-lo se o jogador de futebol inglês acabar deixando o clube.

- A surpreendente mensagem de Ter Stegen em plena negociação para renovar. Ao voltar de férias, perguntado sobre sua continuidade em Barcelona, ​​o goleiro alemão falou poucas palavras