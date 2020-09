O mercado do mundo da bola de 28 de setembro

- A Udinese anunciou por meio de seus canais oficiais o retorno do argentino Roberto Pereyra, que assina com a entidade até 2023. O jogador vem de Watford, recentemente rebaixado ao Championship.

- Jean-Michel Aulas não vai esperar até o último dia de mercado. Se o Barcelona quiser Memphis Depay, eles terão que ir atrás dele antes da próxima sexta-feira, 2 de outubro.

- Enquanto a Inter de Milão parece ter se afastado de N'Golo Kanté, o Manchester United começou a levar a sério o meio-campista do Chelsea. De acordo com o 'Mirror', os 'Red Devils' entraram em contato com o jogador de futebol e seu entorno, embora tenham pedido a ele para reduzir substancialmente seu salário para contratá-lo.

- De acordo com o jornal 'AS', o Real Madrid ainda não tomou uma decisão sobre o futuro de Luka Jovic e Borja Mayoral. A única certeza é que os merengues não farão nenhuma incorporação antes do fechamento do mercado.

- RB Leipzig assina com Josko Gvardiol. A equipe alemã relatou a chegada da pérola croata, que vem do Dinamo Zagreb e está comprometida com o RB até 2026.

- Álex Berenguer, a um passo do Atlético. Conforme relatado por 'Sky Sport', Torino deu luz verde para negociar por cerca de 10-15 milhões de euros.

- Liverpool transfere Karius para Union Berlin. O goleiro alemão retorna ao seu país natal após o anúncio do time 'red'.

- SD Huesca espera mais três reforços. A equipe de Huesca, depois de apresentar Ontiveros, continua a vasculhar o mercado à procura de novos jogadores.

- O Real Madrid transfere Javi Hernández para o Leganés. O defesa-central de 22 anos, da subsidiária merengue, assumiu um compromisso com os 'pepineros' até junho de 2024.

- O Porto quer o empréstimo de Riqui Puig. Como aponta o 'Record', a entidade portuguesa também estaria interessada na incorporação do meia do Barcelona, ​​que não tem lugar na equipa titular.

- A pior recepção de Nicolás Otamendi: o defesa-central, que vai alinhar pelo Benfica e tem um passado no Porto, é alvo de insultos dos adeptos das duas equipes.

- Um total de 474,7 milhões gastou o CIty de Guardiola na defesa. Rúben Dias, que custou 68 milhões, é o último deles.

- Henrik Larsson, assistente de Koeman, recomendou a assinatura de Aleksander Isak. O atacante da Real sempre esteve na agenda do Barcelona.

- Marlos Moreno, emprestado a Lommel. O jogador do City segue para a segunda divisão belga até ao final da temporada.

- A negociação entre Tottenham e Inter por Skriniar apresenta uma diferença de 25 milhões; 35 oferecidos pelos ingleses, 60 pedidos pelos italianos.

- Outra consequência da incorporação de Rúben Dias ao City é que o Sevilla consegue manter a calma com Koundé. Claro, não haverá mais liquidez nos cofres para os últimos dias de mercado.

- O efeito dominó da chegada de Rúben Dias ao Manchester City pode empurrar Eric García ainda mais para o Camp Nou.

- Novo pretendente alemão de Götze, já que Hertha Berlin está seguindo seus passos. O campeão mundial é um dos ilustres que ainda está desempregado.

- Alaba e a batalha de Mancunian. Parece um filme, mas é o que acontece com o futuro do time do Bayern; City e United estão muito atentos ao seu futuro com a rede preparada.

- Cerca de meio milhão de euros pagou a Nottingham Forest para adquirir Nikolas Ionnau. O lateral-esquerdo do APOEL vai jogar até 2024.

- James Donachie é emprestado pelo Newcastle Jets. Ele jogará até o final da temporada pelo Indiano FC Goa.

- Kalidou Koulibaly não sairá do Napoli. O diretor de futebol do clube, Cristiano Giuntoli, se manifestou sobre os rumores e garantiu que ele "vai ficar no Napoli".

- Aubameyang explicou porque não assinou com o Barcelona. "Minha prioridade foi ficar no Arsenal por Arteta, pelo carinho da torcida e pelo apoio do clube", disse em declarações ao 'Canal+ Francia'.

- Rhian Brewster uma das joias do Liverpool poderia deixar o clube devido a falta de minutos. O Crystal Palace possui negociações avançadas para tirá-lo de Anfield.

- De acordo com a 'Radioestadio', Edinson Cavani teria assinado uma autoriazação para René Ramos, irmão de Sergio Ramos, para que negocie com o Real Madrid em seu nome e deixe claro o interesse de defender o conjunto merengue.

- O futuro de Ruben Loftus-Cheek está cada vez mais longe do Chelsea, já que não para de acumular pretendentes. O Southampton, foi o último clube a entrar na lista de interessados.

- O Benfica anunciou na última hora do domingo um acordo com o Manchester City pela venda de Rúben Dias. Nicolás Otamendi entrou na operação como moeda de troca.

- Jean-Michel Aulas, presidente do Olympique de Lyon, descartou completamente a contratação de Samuel Umtiti. Assim, o Barça deve buscar outro comprador.

Estes foram os principais movimentos do domingo:

- Na Inglaterra, dão praticamente como certo que Dayot Upamecano trocará o RB Leipzig pelo Manchester United. Segundo o portal 'Daily Star', o clube alemão já estaria procurando um substituto.

- West Ham quer convencer o Chelsea a emprestar Rüdiger. Segundo 'The Sun', os 'hammers' estariam interessados em garantir o zagueiro 'blue' emprestado, já que ele não tem espaço nos planos de Frank Lampard.

- Luka Jovic, titular contra o Betis, tem alguns dias antes do fechamento da janela de transferências. O Real Madrid agora deixou nas mãos de Jovic o seu destino.

- O Atlético Mineiro foi o último a tentar convencer Edinson Cavani a assinar. No entanto, segundo 'Globoesporte', seu desejo é jogar a Champions League e receber um valor mais alto a cada temporada.