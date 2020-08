O mercado do mundo da bola de 29 de agosto

- A Juventus anuncia a contratação de Weston Mckennie. O norte-americano chega por empréstimo até o final do ano com opção de compra.

- Se não rolar com Van de Beek, o Barça pensa em Wijnaldum. Ronald Koeman acredita no potencial do jogador do Liverpool.

- Messi só pensa na sua saída do Barcelona e, por isso, não se reapresentará no centro de treinamento nesse domingo.

- O Sevilla oficializou a contratação de Óscar Rodríguez. O meia do Real Madrid, que brilhou por dois anos no Leganés, assina até 2025.

- O Newcastle teria mostrado interesse pelo empréstimo de Brewster, revelção do Liverpool, mas os 'reds' devem recusar a proposta.

- PSG e Bayern querem tirar Marcelo Brozovic da Inter. A imprensa italiana afirma que tanto franceses e alemães estão interessados no meia croata.

- A Juventus teria chegado a acordo com a Roma pela transferência de Dzeko. Segundo 'Corriere dello Sport', seu salário será o mesmo que na capital: 7,5 milhões de euros.

- Barcelona sabia desde julho que Messi queria sair. Segundo o jornal 'Marca', a diretoria do Camp Nou já sabia da intenção do argentino antes do vexame contra o Bayern de Munique.

- Rodrigo deixa o Valencia e assina com o Leeds. O atacante brasileiro naturalizado espanhol deixa a LaLiga após seis temporadas e tenta uma experiência na Premier League.

- Donos do PSG aprovam a contratação de Messi, segundo informações publicadas pelo jornal 'Sport'.

- Na Inglaterra, a imprensa esportiva considera como certa a chegada de Kai Havertz ao Chelsea por 90 milhões de euros com contrato até 2025.

- ​​Ancelotti veria com bons olhos a contratação de Rafinha para o Everton. Sem espaço no Barcelona, ele tem contrato com os catalães até 2021 e desperta também o interesse da Lazio.

- Se o Sevilla não conseguir confirmar a continuidade de Sergio Reguilón, o clube já tem uma reposição planejada. A equipe espanhola investiria para buscar Marcos Acuña no Sporting.

- Donos do PSG dão sinal verde para a contratação de Messi. O clube francês quer juntar o argentino com Neymar e Mbappé para formar o melhor ataque do mundo.

- Aldosivi anunciou a chegada de Mauro Joel Carli, que retorna à Argentina após quatro temporadas no Botafogo.

- Dupla Messi-Cristiano pode ser real. O jornal francês 'L'Équipe' informa que a Juventus entrou em contato com o entorno de Lionel Messi para avaliar a possibilidade de sua contratação para a próxima temporada.

- Enner Valencia, que ficou sem equipe após encerrar contrato com o Tigres, é o novo reforço do Fenerbahçe, com quem assinou pelos próximos três anos.

- A possível saída de Leo Messi deixaria um lugar aberto que poderá ser ocupado por Sadio Mané. O atacante do Liverpool vem sendo envolvido por rumores com o Barcelona, que ​​veria a transferência com bons olhos.

- A chegada de Matt Doherty ao Tottenham está apenas pendente da oficialização. Os 'spurs' chegaram a um acordo com os Wolves em troca de cerca de 16 milhões de euros.

- Segundo o 'Daily Mail', o Fulham já iniciou contactos com o Southampton para assumir o empréstimo do meia Mario Lemina.

Estes foram os principais movimentos da sexta-feira:

- Thiago Silva, mais um reforço do Chelsea. O contrato assinado pelo zagueiro brasileiro vale até junho de 2021 e inclui a opção de renovar por mais uma temporada.

- Após sequência de quatro derrotas, o técnico Dorival Júnior foi demitido pelo Athletico Paranaense.

- O pai e agente de Messi conversou com a diretoria do Paris Saint-Germain. Segundo informação de 'L'Équipe', ele comunicou que o Manchester City é o destino preferido por seu filho.

- Odegaard já passou pela revisão médica com o Real Madrid e está prestes a iniciar uma pré-temporada no Santiago Bernabéu após empréstimo à Real Sociedad.

- Corinthians renova contratos com jovens goleiros. Guilherme Castellani e Matheus Donelli renovaram seus contratos com o Corinthians