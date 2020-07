O mercado do mundo da bola de 29 de julho

- O Milan está negociando a ampliação do contrato de Ibrahimovic porque considera o seu trabalho muito positivo. O contrato so sueco termina em agosto.

- Além de Khedira, a Juventus poderia se 'desfazer' de Gonzalo Higuaín. A 'Vecchia Signora' trabalha para diminiu a sua folha salarial.

- O Benfica desmentiu oficialmente o interesse em Cavani. O clube português emitiu uma nota em seu site.

- Ninguém quer Bale na Inglaterra por seu alto salário. O diário 'Mirror' assegura que nenhum clube da Premier League tem a intenção de contratar Gareth Bale, não pelo seu futebol, mas sim pelo seu alto salário. O mais provável é que ele continue no Real Madrid.

- Quaresma dá adeus ao Kasimpasa. O clube confirmou a saída do atacante após o encerramento do seu contrato.

- O Manchester City contrata Kaboré, que seguirá empréstado ao Mechelen. O time belga anunciou nessa quarta-feira que chegou a um acordo com os ingleses.

- Entre Liverpool e United, Sancho fica com o Liverpool! O jogador do Borussia Dortmund acredita que pode ganhar mais títulos em Anfield.

- Imprensa inglesa dá por certa a chegada de Ferran Torres ao Manchester City. 'Golsmedia Sports' assegura que só falta o jogador assinar.

- A Inter de Milão quer que Alexis Sánchez fique até 2023 com um salário menor. Tudo vai depender do Manchester United.

- Promoção em Liverpool: sete jogadores à venda. O Liverpool já sabe quais são os jogadores que não estarão nos planos na próxima temporada. De acordo com o jornal 'Mirror', até sete jogadores poderiam deixar Enfield nessa janela.

- A MLS só pensa em Suárez. O Barcelona vê a MLS como um possível e perigoso destino para Luis Suárez.

- O medo do Leicester se confirma: Chiwell quer ir embora. De acordo com o diário 'Mirror', o lateral não quer seguir no clube mesmo após a classificação para a Europa League.

- Jorge Jesus quer Cabrera no Benfica. De acordo com 'A Bola', o técnico português teria pedido ao clube a contratação do jogador do Espanyol.

- Cinco clubes não conseguem esquecer Willian. Quase sete temporadas depois, Willian deixará Stamford Bridge ao final da temporada. Seu agente, Kia Joorabchian, reconheceu que ele tem ofertas de até cinco clubes: dois da Premier, outros dois de algum país europeu e um da MLS.

- O novo destino de Fabregas pode ser o Catar. A imprensa francesa coloca o meia espanhol na mira do Al-Gharafa.

- O Arsenal tenta um novo empréstimo de Ceballos. De acordo com o jornal 'The Times', as negociações entre o Real e os 'gunners' estão avançadas.

- O Bayern coloca preço em Thiago: 30 milhões. Diante do interesse de vários clubes no meia, os alemães estipulam um valor para liberá-lo.

- Marcelo Bielsa pensa em Stuani para reforçar o ataque do seu Leeds United.

- "É mais fácil a catedral de Milão se mexer do que contratar Messi". Disse Antonio Conte, técnico da Inter.

- A Roma sobe a aposta: três milhões para Pellegrini e Zaniolo. Os 'giallorossi' aumentaram o salário dos dois em uma tentativa de blindagem.

- "Özil poderia jogar na Ásia ou nos EUA em 2021". Erkut Sögüt, agente do jogador, falou sobre as possibilidades dos seu cliente.

- De acordo com o 'GloboEsporte', após várias entrevistas com treinadores na Europa, o Flamengo teria decidido por Domenec Torrent, ex-auxiliar de Guardiola.

- O Bayern de Munique quer juntar Cavani e Lewandowski. De acordo com 'Le10Sport', o Bayern teria manifestado o interesse de contratar Edinson Cavani.

- O Barça descarta o nome de De Sciglio. Os rumores que ligavam o italiano ao Camp Nou ganharam força, mas ao que tudo indica o clube catalão teria desistido.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Kia Joorabchian, representante de Philippe Coutinho, falou sobre o futuro do brasileiro e disse que o jogador pode ficar no próximo ano em Barcelona.

- Ajax quer o empréstimo de Kubo. O japonês não se destina apenas aos clubes da LaLiga. O gigante holandês estaria pedindo emprestado o ponta.

- Juventus tem pressa para contratar Milik. A 'vecchia Signora' já teria fechado um acordo com o polonês e as negociações com o Napoli estão bastante avançadas.

- Shaqiri e Origi poderiam seguir os passos de Lovren e Lallana. Depois de conquistar o título da Premier League, o Liverpool acelera a "operação saída".