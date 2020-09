O mercado do mundo da bola de 29 de setembro

- Em caso de negativa de Sancho, Dembélé é opção para o United. Os ingleses ainda não chegaram a um acordo de valores com o Dortmund e já se preparam para o plano B.

- Artilheiro do Del Valle chama atenção no futebol brasileiro. Gabriel Torres já despertou interesse de Corinthians, Fluminense e Internacional.

- Sergiño Dest já está na Catalunha para fechar sua transferência ao Barcelona. O jogador aterrissou na noite de terça-feira, 29 de setembro.

- Aos 40 anos, Ricardo Oliveira vai assinar com o Coritiba. O clube confirmou a chegada do atacante para essa quarta-feira.

- Arteta projeta fim da janela movimentado. O técnico do Arsenal projetou o mercado da bola após jogo contra o Liverpool.

- Bruno Tabata assina com o Sporting por cinco temporadas. O atacante brasileiro Bruno Tabata, de 23 anos, atuou pelo Portimonense nas últimas cinco temporadas.

- Otamendi é o novo zagueiro do Benfica. O argentino deixa o Manchester City para assinar vínculo até 30 de junho de 2023, com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros

- Manchester City e Benfica oficializaram a transferência do zagueiro central Rúben Dias, que deixa o futebol português ao custo de 68 milhões de euros.

- Blindar De Vrij, a nova prioridade da Inter. A Inter de Milão, que encara a última semana de mercado, trata a renovação do contrato de Stefan De Vrij como prioridade.

- O Watford pede 50 milhões ao United por Ismaïla Sarr. Diante da situação complicada envolvendo a contratação de Jadon Sancho, o Manchester United colocou os olhos em Ismaïla Sarr.

- Zine, a sensação angolana que entrou na mira do Grêmio. Grêmio negocia com jovem promessa que teve destaque no mundial sub-17 com a seleção de Angola

- João Carvalho, Almeida, Kasami e 'Guga' são oferecidos por Mendes ao Valência. O agente teria oferecido ao Valência um pacote de jogadores para reforçar o seu elenco.

- A Lazio também quer Mata. Segundo informações do 'The Sun', depois de acertar a contratação de Andreas Pereia, os 'biancocelesti' estariam interessados na contratação do meia espanhol.

- Filip Krovinovic continuará emprestado ao WBA. O Benfica decidiu prorrogar o empréstimo por mais uma temporada.

- A Juve aceita pagar 50 milhões de euros por Chiesa. A Fiorentina pediu 50 milhões de euros para liberá-lo, uma quantia que o clube 'bianconero' está disposto a desembolsar.

- O OL baixa o preço de Depay. Segundo o jornal 'L'Équipe, os franceses escutariam ofertas a partir de 12,5 milhões. O momento que o Barça estava esperando.

- Rodrigo Vilca troca o Peru pela Inglaterra. O ex-Deportivo Municipal, está a um passo de ser jogador do Newcastle.

- Zidane deu o sinal positivo para que o Real Madrid empreste Jovic, deixando o caminho livre para Roma e Inter de Milão.

- Dest, prestes de ser jogador do Barça. O favorito de Koeman para reforçar a lateral-direita poderia ser anunciado em breve.

- O Milan quer ajudar o United a reduzir o seu elenco. Os 'rossoneri' querem o empréstimo com opção de compra de Diogo Dalot.

- Carragher falou sobre a contratação de Rúben Dias pelo City. "Se não ganham a Premier com ele, é o fim de Guardiola".

- Faltando poucos dias para o fim do mercado, o Manchester United quer surpreender a todos. Apesar da postura do Borussia Dortmund, o desejo 'red devil' por Jadon Sancho só cresce. Na cidade falam sobre sua contratação ainda nessa semana.

- O Hertha Berlin estuda a possibilidade de contratar Ryan Sessegnon, um jogador que acabou perdendo espaço no Tottenham.

- Raúl de Tomás, a contratação mais cara da história do Espanyol, vive os últimos dias de mercado com incertezas. O Sevilla se mostrou interessado, mas os 'pericos' só liberam o atacante com o pagamento da multa.

- Fernando Llorente continua com o seu futuro em aberto na Serie A. A última informação da conta de que o espanhol recusou uma oferta do Spezia, enquanto Juve e Benevento o observam.

- De acordo com a imprensa inglesa, o West Ham pretende vender Jack Wilshere ainda nesse mercado. Seu alto salário, é o principal motivo da decisão.

- O Tottenham se interessa por Antonio Rüdiger, que deve deixar o Chelsea. O alemão não entra nos planos de Lampard.

- O Goiás anunciou a demissão de Thiago Larghi, e pouco tempo depois confirmou a chegada de Enderson Moreira.

- O Bournemouth quer atrapalhar o empréstimo de Rodrigo Riquelme ao Reading. Os 'cherries' pensam no jogador para suprir as baixas no seu ataque.

- Ajdin Hrustic, australiano de 24 anos, deixa o Groningen da Holanda e acerta com o Eintracht de Frankfurt até 2023.

- O Porto quer o empréstimo de Riqui Puig. Como aponta o 'Record', a entidade portuguesa também estaria interessada na incorporação do meia do Barcelona, ​​que não tem lugar na equipa titular.

- A pior recepção de Nicolás Otamendi: o defesa-central, que vai alinhar pelo Benfica e tem um passado no Porto, é alvo de insultos dos adeptos das duas equipes.

- Um total de 474,7 milhões gastou o City de Guardiola na defesa. Rúben Dias, que custou 68 milhões, é o último deles.