O mercado do mundo da bola de 3 de outubro

- Manchester United, muito perto de Pellistri. Na verdade, vai pagar ao Peñarol a cláusula de jogador, afastando-o assim do interesse do Olympique de Lyon.

- Se o United não joga mais a toalha por Sancho é porque é uma obsessão. Michael Zorc mais uma vez garantiu que o inglês não deixará o Borussia. "Sancho é nosso jogador e tem um contrato de longo prazo aqui. Ele está doente, não tem nada a ver com uma transferência. É por isso que ele não jogou", disse ele em 'Sky Sport'.

- O Sevilla pensa no atacante Oussama Idrissi. Segundo 'El Desmarque', Monchi estaria perto de chegar a um acordo para uma transferência que custará entre 13 e 15 milhões de euros.

- Raúl de Tomás tem muitos pretendentes. O último a aparecer na lista é o West Bromwich Albion. O Espanyol, é claro, não vai ceder.

- UD Almería trabalhará para reforçar o seu elenco até o último momento. O clube andaluz pensa em Umar Sadiq, um atacante do Partizan Belgrado.

- O Parma anunciou Juan Francisco Brunetta como novo jogador do clube italiano. O jogador assina até 30 de junho de 2025 e chega do Godoy Cruz.

- OFICIAL: Rennes anuncia que chegou a um acordo para o empréstimo de Daniele Rugani para esta temporada.

- A Roma ainda está pensando em Armando Izzo. Entretanto, é a Fiorentina que pretende ultrapassar o defesa-central do Torino, segundo o 'Sport Mediaset'.

- De acordo com a 'ESPN', o Manchester United já chegou a um acordo com Cavani. O uruguaio viaja neste domingo e assina pelas próximas duas temporadas.

- A Sampdoria quer arrebatar Salva Ferrer do Spezia. Ele subiu para a Serie A no ano passado, depois de deixar Nàstic.

- O Barça empresta uma jovem promessa a Osnabrück. Ludovit Reis, meio-campista da equipe B, vai jogar por empréstimo na segunda divisão alemã

- PSG, na luta por Perisic e Brozovic. Leonardo vai se reunir com seus agentes para tentar fechar o elenco no mercado.

- Raúl Jiménez renova com os Wolves. O atacante mexicano, uma das estrelas do inglês, assina até 2024.

- Brest contatou o Sevilla para levar Amadou. Os franceses já entraram em contato com o clube para tentar um empréstimo.

- Chelsea, forçado a uma 'operação de saída' relâmpago para equilibrar as contas: Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Rüdiger, Bakayoko e até Kepa, perto da porta.

- Younes, emprestado do Napoli ao Eintracht Frankfurt. O meio-campista assina até 2022 com o clube alemão.

- O Chelsea envia Miazga ao Anderlecht. Novo empréstimo para o defensor. Desta vez, ele vai testar na Bélgica.

- Lucas Torreira passou o reconhecimento com o Atlético de Madrid. Porém, o homem do Arsenal não vai assinar até que haja partidas ...

- Jordi Escobar, com destino a Milão. O Valencia teria decidido abandoná-lo para que tivesse continuidade no clube 'rossonero'.

- PSG vai atrás de Lisandro Martínez. Ele tem contrato com o Ajax até junho de 2023.

- Celta consegue o empréstimo de Bruninho. Ele vai jogar na subsidiária. Vem do Rio Ave Português.

- Zidane valorizou a possível contratação de Aouar pelo Real Madrid: "Talvez um dia jogue aqui, mas agora ele não está mais no elenco".

- Atlético, contra o relógio na reta final do mercado. Precisa liberar dois jogadores para que o Torreira possa assinar.

- Fenerbahçe aguarda Diego Perotti. O da Roma vai aterrar este sábado na Turquia e, se tudo correr bem, vai assinar com o clube turco.

- Marc Roca, para o Bayern por 15 milhões de euros. Os bávaros teriam chegado a um acordo com o Espanyol neste sábado.

- Ronaldo Vieira chega emprestado à Hellas Verona. O Sampdoria o empresta ao clube 'gialloblu'.

- Kanté estaria aberto para jogar no Manchester United. Se o Chelsea decidir vendê-lo, ele se tornará "demônio vermelho".

- O United bloqueia Juan Mata. Solskjaer conta com ele. A Lazio se interessou pelos espanhóis.

- Tomás Tavares, emprestado ao Alavés. O lateral-direito do Benfica se compromete com o clube 'babazorro' para a 2020-21.

- O Mônaco empresta Jorge ao Basel. O brasileiro fica na Suíça até junho de 2021 e o clube tem uma opção de compra ao final do contrato.

- Dele Alli fica no Tottenham. Os 'spurs' teriam recusado as duas ofertas do PSG pelo empréstimo do meia.

- O Barcelona entra nos últimos dias de mercado com uma série de dúvidas. O que fazer com Todibo, Umtiti, Rafinha e Dembélé?

- Edinson Cavani sabe muito bem qual é a sua prioridade. O uruguaio enxerga no Atlético de Madrid a sua principal opção.

- Lucas Torreira já está em Madri para acertar com o Atlético, mas o clube ainda precisa liberar dois jogadores para equilibrar a folha.

- Amin Younes, do Napoli, está bem perto de acertar a sua saída para o Eintracht de Frankfurt por empréstimo.

- Roy Hodgson, treinador do Crystal Palace, assegurou que o clube não trabalha na contratação de Said Benrahma nessa reta final do mercado.

- O Manchester City avança na contratação de Nahuel Bustos, jogador do Talleres. Caso feche a operação, o conjunto inglês deve emprestar o argentino ao Girona.

- A 'Sky Sport' informa que o Celta entrou em contato com o Cagliari pelo empréstimo de Filip Bradaric, meia croata que já esteve no time de Vigo na temporada passada.

- Lucas Pérez está na mira de vários clubes. De acordo com o 'TMW', Genoa e Parma, são os mais novos interessados.

- Segundo informações do 'Estadio Deportivo', o Sevilla acompanha de perto os passos de Mattia De Sciglio para reforçar o seu setor ofensivo.

- O Betis corre contra o tempo em busca de um lateral-esquerdo antes do encerramento do mercado. De acordo com o 'Estadio Deportivo', o alviverde tenta um empréstimo de Diego Laxalt, do Milan.

Estes foram os principais movimentos da sexta-feira:

- Sergiño Dest foi apresentado como novo jogador do Barcelona. Bartomeu acompanhou o novo reforço azulgrana na sua apresentação.

- O tão desejado reforço de Tuchel para o PSG poderia ser Moise Kean. A diretoria francesa teria intensificado os contatos com o Everton.

- O Tottenham sobe a oferta por Skriniar. Sua proposta inicial era de 35 milhões, agora estaria disposto a pagar cerca de 44.

- Tottenham anuncia a chegada de Carlos Vinicius. O atacante brasileiro deixa o Benfica por empréstimo de um ano com opção de compra.