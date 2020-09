O mercado do mundo da bola de 3 de setembro

- O diário 'Marca' informa que o Athletic já tem um acordo com Javi Martínez para a próxima temporada. Só falta chegar acertar com o Bayern.

- O Leicester confirmou nessa quinta-feira um acordo com a Atalanta pela contratação de Timothy Castagne, que assinou com os 'foxes' por cinco temporadas.

- O Barcelona confirmou nessa quinta-feira a saída de Dani Morer. O lateral deixa o time b para jogar no Famalicão, em uma operação de 400 mil euros.

- United, City e Liverpool pensam em Diego Carlos. No entanto, o diretor esportivo do Sevilla, Monchi, revelou que ainda não recebeu nenhuma oferta.

- 'Football Insider' assegura que o Tottenham Hotspur está trabalhando para ampliar o contrato de Hugo Lloris.

- Wijnaldum não confirma nem desmente: "Não posso dizer nada sobre o Barça". O jogador do Liverpool desconversou sobre os rumores.

- Darwin Núñez superará o recorde de RDT em Portugal. O atacante, que deve ser anunciado pelo Benfica nessa quinta-feira por uma operação de 20 milhões de euros.

- Guendouzi, Elneny e Torreira pelo preço de Thomas. De acordo com informações do 'The Telegraaph', o Arsenal estaria disposto a vender os três jogadores do elenco para poder financiar a chegada do jogador francês.

- James já está na Inglaterra. A incorporação do colombiano ao Everton de Carlo Ancelotti poderia ser anunciada ainda hoje.

- Mudança radical na postura de Messi! Seu pai admite que agora o argentino estaria pensando em sua continuação no Barcelona.

- O Aston Villa anunciou a chegada de Matty Cash. O ex-lateral do Nottingham Forest assina por cinco temporadas.

- A Juventus poderia montar um ataque dos sonhos. A intenção da diretoria é juntar Cristiano e Luis Suárez no ataque.

- Milik e Koulibaly estão com as horas contadas no Napoli. De Laurentiis anunciou que a equipe conta as saídas de ambos.

- Ricardo Horta entra nos planos de Nagelsmann e seu RB Leipzig. O conjunto alemão estaria disposto a oferecer até 13 milhões por ele.

- O Manchester United avança na contratação de Sergio Reguilón. O Real Madrid estuda uma venda com opção de recompra.

- O jornalista Mirko Calemme revelou que a Juventus perguntou pela situação de Leo Messi diante da sua possível saída do Barcelona.

- O Manchester United tem três nomes no mercado. Lingard, Andreas Pereira e Skriniar, devem deixar o clube inglês.

- A Inter de Milão estuda a contratação de Alex Meret. Uma operação que poderia sair por volta de uns 50 milhões de euros.

- A Juventus já tem um plano definido para convencer Luis Suárez. O clube oferecerá uma gama de variáveis para o uruguaio.

- Sergio Romero, sem espaço no Manchester United após a volta de Henderson a Old Trafford, poderia desembarcar no Leeds de Marcelo Bielsa.

- O Liverpool vai com tudo por Thiago Alcântara. O Bayern de Munique espera uma nova ofensiva mais séria por parte do conjunto 'red' durante os próximos dias.

Estes foram os principais movimentos da quarta-feira:

- Georginio Wijnaldum está muito perto do Barcelona. Os azulgranas pagariam ao Liverpool entre 15 e 20 milhões de euros.

- OFICIAL: Van de Beek assina com o Manchester United. O Manchester United oficializou a contratação de Donny van de Beek, jogador procedente do Ajax que esteve na mira de outros gigantes.

- Benfica oferece 30 milhões de euros por Gerson e Bruno Henrique. Clube português ainda sonha com dupla do Flamengo.