O mercado do mundo da bola de 30 de agosto

- O Real Madrid estuda as renovações de Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vázquez, segundo 'ABC'. O trio tem contratos até o fim da temporada 2020-21.

- Cláusula de 700 milhões precisa ser paga para Messi sair do Barcelona, diz LaLiga. O argentino alega que está livre para deixar o Camp Nou, mas clube e La Liga dizem que há multa.

- A Atalanta se adianta por Miranchuc, que também era deseajado pelo Milan. O jogador deverá ser oficialmente anunciado após os testes médicos.

- O grupo City e Granada têm acordo para um novo empréstimo de Yangel Herrera. O meio-campista continuará no time espanhol para a temporada 2020-21.

- O Porto anunciou a contratação de Zaidu Sanusi, que chega do Santa Clara com contrato válido até 2025.

- O Everton assinou com Michael Keane até 2025. O time dirigido por Carlo Ancelotti anunciou a renovação do zagueiro inglês.

- O Tenerife já tem um novo reforço para sua defesa. Bruno Wilson, zagueiro português, assinou empréstimo negociado junto ao SC Braga.

- Matt Doherty está oficializado como reforço do Tottenham com contrato até 2024. Os 'spurs' chegaram a um acordo com os Wolves em troca de cerca de 16 milhões de euros.

- Jordi Calavera deixa o Eibar. O clube anunciou a rescisão do lateral, que na temporada anterior estava emprestado ao Girona.

- O Leeds United anunciou a contratação de Robin Koch. O zagueiro chega do Freiburg com contrato válido até 2024.

- James Rodríguez tem o Everton como o destino mais provável. O time da Premier League estaria interessado em um contrato de empréstimo junto ao Real Madrid.

- Com uma publicação em sua coenta de Twitter, o Milan oficializou: Zlatan Ibrahimovic seguirá uma temporada mais no time italiano.

- Messi cumpriu sua ameaça de não se reapresentar neste domingo, dia do retorno dos jogadores do Barcelona para a realização de exames médicos.

- Jorge Jesus quer mais reforços no Benfica. Segundo 'A Bola', o técnico se reuniu com a diretoria para pressionar por novas contratações, principalmente no ataque.

- Suárez não negociará antes de deixar oficialmente o Barcelona. O atacante interessa a Juventus, Atlético de Madrid e a equipes dos Estados Unidos.

- Segundo 'Tuttosport', a Fiorentina pode ser o próximo destino de um Gonzalo Higuaín que não faz parte dos planos da Juventus de Turim. No entanto, o atacante teria que baixar seu salário.

Estes foram os principais movimentos do sábado:

- Dupla Messi-Cristiano pode ser real. O jornal francês 'L'Équipe' informa que a Juventus entrou em contato com o entorno de Lionel Messi para avaliar a possibilidade de sua contratação para a próxima temporada.

- Donos do PSG aprovam a contratação de Messi, segundo informações publicadas pelo jornal 'Sport'.

- Rodrigo deixa o Valencia e assina com o Leeds. O atacante brasileiro naturalizado espanhol deixa a LaLiga após seis temporadas e tenta uma experiência na Premier League.

- O Sevilla oficializou a contratação de Óscar Rodríguez. O meia do Real Madrid, que brilhou por dois anos no Leganés, assina até 2025.

- A Juventus anuncia a contratação de Weston Mckennie. O norte-americano chega por empréstimo até o final do ano com opção de compra.