O mercado do mundo da bola de 30 de julho

- O diário 'AS' informa que existe um acordo entre os Wolves e a Juventus para que Raúl Jiménez jogue na Serie A. Os ingleses pediam 100 milhões, os italianos ofereciam 50 e a operação deveria ser concretizada em 80.

- O Barça negocia Braithwaite com a Premier League. O Barcelona já está negociando com Everton e West Ham United para vender Martin Braithwaite.

- Ndombele, Sissoko e Bakayoko agradam a Conte. O treinador da Inter de Milão, como aponta o 'Corriere dello Sport', espera a contratação de algum deles.

- Alaba se cansa do Bayern de Munique e se oferece ao Barcelona. De acordo com o jornal 'Sport', o jogador está cada vez mais distante de renovar com o conjunto alemão.

- Coutinho continua apostando tudo na Premier League. O representante do jogador manifestou o seu desejo de jogar na competição inglesa.

- Mourinho fica com a jovem estrela do Wigan, de apenas 15 anos. O meia Alfie Devine é dp Tottenham.

- Batalha City-United pela mais nova joia do Angers. Os dois clubes de Manchester observam Rayan Aït-Nouri.

- Lampard escolhe o substituto de Kepa. O treinador do Chelsea quer Nick Pope, do Burnley.

- 'Bild': o Chelsea colocou os seus espiões em campo para vigiarem Havertz. A diretora geral dos 'blues', Marina Granovskaia, é acusada de espionagem.

- As negociações de Deyverson com o futebol chinês chegaram ao fim. As partes não avançaram e o brasileiro deve voltar ao Palmeiras.

- 'Gazzetta': a Inter pagaria 260 milhões a Messi e superaria CR7. O jornal italiano informou nessa quinta-feira qual seria o contrato que a Inter ofereceria ao a rosarino.

- O Vitória Guimarães anunciou um acordo com o Chelsea pela chegada de Nicolas Tié.

- O Manchester City contrata Nathan Aké por 40 milhões. De acordo com a 'BBC', o Bournemouth teria aceitado a oferta do Manchester City por Nathan Aké de 40 milhões de euros.

- Correa colocou o su futuro nas mãos do clube e do 'Cholo' Simeone. Em uma entrevista a 'Radio Marca', o argentino assegurou que ir ou ficar depende da entidade 'colchonera'.

- O Atlético-MG anuncia a chegada de Mariano, que teve uma passagem pelo Sevilla. O presidente do clube confirmou a sua contratação.

- Lucas Vázquez disse 'não' a sua saída do Real Madrid. O espanhol só pensa na sua continuidade e pretende renovar o seu contrato.

- As cinco contratações pedidas por Mourinho para ressuscitar o Tottenham. De acordo com o 'Daily Mail' o luso preparou uma lista.

- O Bayern de Munique colocou os olhos no artilheiro do Mônaco, Wissam Ben Yedder. Foi o artilheiro da Ligue 1 apesar da irregularidade da sua equipe.

- O futuro de Nahitan Nández poderia estar longe do Cagliari. O meia uruguaio agrada muito a Premier e West Ham e Crystal Palace o observam de perto.

- A Inter de Milão segue trabalhando duro para reforçar o seu elenco para a próxima temporada e pensa em Mattias Ginter para a zaga. O jogador também aparece nos planos de Atlético de Madrid e Arsenal.

- O Atlético de Madrid quer que Carrasco continue em Madri após a conclusão do seu empréstimo pelo Dalian Yifang.

- Carlo Ancelotti estuda a contratação de Branislav Ivanovic para levar experiência a zaga do Everton. Eles já trabalharam juntos no Chelsea.

- Gerard Deulofeu é uma possibilidade real para o Milan. O espanhol, que já passou pelo conjunto 'rossonero', tenta deixar o Watford após o rebaixamento.

- Marc Cucurella está na mira de clubes como Chelsea, Borussia Dortmund e Milan. O lateral é o mais valorizado do elenco do Getafe.

- O Brighton & Hove Albion anunciou a chegada de Joël Veltman. O jogador de 28 anos deixa o Ajax e assina com o clube inglês até o final da temporada 2022-23.

- América e Real Madrid acertaram o empréstimo com opção de compra de Sergio Díaz até o final da temporada. O atacante chega ao México após passagem pelo Cerro Porteño.

- O agente de Hulk, Daniel Lorenz, assegurou que o brasileiro não voltará ao Porto após ter anunciado a sua saída do Shanghai SIPG.

- Cinco clubes não conseguem esquecer Willian. Quase sete temporadas depois, Willian deixará Stamford Bridge ao final da temporada. Seu agente, Kia Joorabchian, reconheceu que ele tem ofertas de até cinco clubes: dois da Premier, outros dois de algum país europeu e um da MLS.

- Promoção em Liverpool: sete jogadores à venda. O Liverpool já sabe quais são os jogadores que não estarão nos planos na próxima temporada. De acordo com o jornal 'Mirror', até sete jogadores poderiam deixar Enfield nessa janela.

- A MLS só pensa em Suárez. O Barcelona vê a MLS como um possível e perigoso destino para Luis Suárez.