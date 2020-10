O mercado do mundo da bola de 30 de setembro

- Álvaro Aguado está de partida para Fuenlabrada. O Valladolid vê com bons olhos o empréstimo para a Segunda Divisão.

- O Fluminense anunciou a contratação do atacante Lucca. O jogador de 30 anos vem do futebol do Catar e tem contrato até abril de 2022 com o Tricolor.

- Juventus acelera por Moise Kean e Emerson Palmieri. O clube italiano quer realizar pelo menos mais duas contratações antes do fim da janela de transferências.

- O Ajax está perto de garantir o substituto de Dest, que está prestes a assinar com o Barcelona. O gigante holandês pretende anunciar a chegada de Sean Klaiber.

- O Schalke 04 anunciou oficialmente a contratação de Manuel Baum como novo treinador. Ele assinou contrato válido até 2022 e chega para ocupar o lugar de David Wagner, demitido após um péssimo início de temporada.

- Manchester United está se preparando para fazer oferta de 22 milhões por Maitland-Niles, segundo o jornal 'Daily Star'.

- O Porto voltou a se movimentar em busca de Pepê. Segundo 'UOL', o Grêmio recebeu nova oferta dos portugueses após recusar proposta de 10 milhões de euros.

- Edwin Herrera é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O lateral colombiano chega proveniente do Independiente de Santa Fé e assinou um contrato com a duração de uma temporada.

- O Lyon anunciou a contratação de Lucas Paquetá, meia revelado pelo Flamengo que não conseguiu se firmar no Milan e foi emprestado ao time francês.

- Sampdoria oficializa a chegada de Keita Baldé. Os italianos chegaram a acerto com o Monaco para o empréstimo do atacante hispano-senegalês de 25 anos.

- A opção do Manchester United se afasta: Dembélé só pensa no Barcelona. Apesar dos clubes interessados, o jogador quer trabalhar com Ronald Koeman e superar seu histórico de lesões para atingir as expectativas no Camp Nou.

- Sergiño Dest passou pelo reconhecimento médico com o Barcelona. O jogador procedente do Ajax está prestes a oficializar sua transferência para o Camp Nou.

- Atlético-MG tem interesse em Giuliano. Segundo 'Globoesporte.com', o Palmeiras também cogita investir pelo meia-atacante, que está livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

- Jorginho explica busca do Coritiba por reforços e diz que "não é simples". Confira no vídeo acima um trecho da entrevista coletiva de Jorginho após a derrota do Coxa contra o Fluminense.

- O Milan pretende buscar um meia e um zagueiro nesta reta final de mercado. Bakayoko e Tomiyasu, são os nomes os preferidos, de acordo com informação de 'Sky Sport'.

- O Aston Villa anunciou a contratação de Ross Barkley. O meia de 26 anos chega emprestado pelo Chelsea.

- O Barcelona descarta definitivamente a possibilidade de contratar Aït-Nouri. O lateral de 19 anos do Angers (França) era citado por rumores que apontavam o interesse do gigante catalão.

- 'Bild' afirma que o Bayern de Munique está interessado em Thomas Lemar. O atacante francês do Atlético de Madrid ainda não conseguiu justificar o grande investimento dos espanhóis.

- Tottenham mira em Carlos Vinícius. Os 'spurs' pretendem contratar o jogador do Benfica, que não aceitaria iniciar negociações por menos de 50 milhões de euros.

- A porta de saída está aberta para Marcos Alonso. Lampard, segundo informação de 'The Sun', não conta com o lateral espanhol para seus planos desta temporada.

- O Porto está interessado em buscar Pepê para reforçar seu ataque. Segundo 'Yahoo Esportes', o Grêmio recebeu oferta de 10 milhões, mas não tem planos para negociar tão cedo o substituto de Everton Cebolinha.

- Segundo informação de 'RAC1', o atacante dinamarquês Martin Braithwaite permanecerá no Barcelona para esta temporada.

- O Manchester United pretende fazer grandes movimentos no mercado. Segundo 'Daily Star', os ingleses querem buscar Alex Telles e Edinson Cavani.

Estes foram os principais movimentos da terça-feira:

- Otamendi é o novo zagueiro do Benfica. O argentino deixa o Manchester City para assinar vínculo até 30 de junho de 2023, com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros

- Manchester City e Benfica oficializaram a transferência do zagueiro central Rúben Dias, que deixa o futebol português ao custo de 68 milhões de euros.

- Sergiño Dest já está na Catalunha para fechar sua transferência ao Barcelona. O jogador aterrissou na noite de terça-feira, 29 de setembro.

- Aos 40 anos, Ricardo Oliveira vai assinar com o Coritiba. O clube confirmou a chegada do atacante para essa quarta-feira.