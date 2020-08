O mercado do mundo da bola de 31 de julho

- OFICIAL: O Napoli assina Victor Osimhen. O nigeriano, que vem para a equipe italiana procedente do Lille, se comprometeu com os de Gennaro Gattuso por cinco temporadas.

- Inglaterra e Itallia batem na porta de Raúl de Tomás. O atacante do Espanyol, após o rebaixamento dos 'pericos' para a Segunda Divisão, poderia deixar o clube nesse mercado.

- Watford se recusa a deixar Luis Suárez para o Zaragoza no 'play off'. O presidente da equipe, Christian Lapetra, confirmou que o jogador voltará para a equipe inglesa antes de 5 de agosto.

- Atleti encontra um possível substituto para Adán na LaLiga. Como o jornal 'Marca' aponta, os 'colchoneros' poderiam assumir os serviços do goleiro do Levante, Aitor Fernández.

- Getafe devolverá Etebo ao Stoke City. Ángel Torres, presidente do clube de Madri, confirmou em 'EFE' que não executará a opção de compra no jogador de futebol nigeriano.

- Inter oferece Brozovic, Perisic e Skriniar na 'Operação Ndombele'. O técnico Antonio Conte espera convencer o Tottenham, já que ele priorizou a contratação do francês.

- Lautaro cumprirá o que Barça disser: ele não se importa de esperar um ano. Como o jornal 'Sport' aponta, o jogador argentino tem muito claro que quer jogar no Camp Nou.

- Levante assina com Dani Gómez por 2,5 milhões de euros. Conforme noticiado pelo jornal 'AS', o grupo 'granota' fechou o contrato com o Real Madrid, que vendeu apenas 50% dos direitos totais do jogador.

- Despedida do sonho do Real e Bayern: Upamecano, renovado até 2023. O RB ​​Leipzig anunciou o acordo alcançado para a renovação do craque francês.

- Botman troca o Ajax pelo Lille. O zagueiro assinou contrato com o clube francês até 2025.

- Barça já concordaria em vender Dembélé. O jogador de futebol francês será transferido ou emprestado com uma opção de compra obrigatória se uma boa oferta chegar.

- O lendário atacante brasileiro Ricardo Oliveira foi dispensado do contrato. O Atlético Mineiro não pagou em dia e o juiz decidiu que estaria livre.

- PSG quer levar um jovem da Roma. Os franceses querem amarrar Riccardo Calafiori, um jogador pelo qual o Real Madrid também estava interessado.

- A Juventus quer repetir com Higuaín a fórmula usada em 2015, quando transferiu Tevez para o Boca Juniors. O 'Pipita' poderia acabar no River Plate em troca de uma opção preferencial em relação a várias promessas do 'Milionário'.

- O Arsenal quer demonstrar que o projeto de Mikel Arteta é sério e está vasculhando o mercado. Um deles é Jack Grealish, jogador do Aston Villa no valor de 80 milhões de euros.

- O Real Valladolid pretende completar mais sete vagas em sua equipe no restante do mercado. A gerência esportiva já está considerando vários nomes.

- O Real Madrid destaca o nome de Benoît Badiashile para adicionar outro zagueiro ao time. O jovem zagueiro do Monaco é um dos jogadores mais promissores do futebol europeu.

- Jonathan Bottinelli se torna o último desejo de Diego Armando Maradona pelo Gimnasia. O contrato termina com a Union e chegaria livre ao 'Lobo'.

- OFICIAL. Osasuna estende o contrato de Adrián González até o final da temporada 2020-21. Terá uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.

- Entre Pierre-Emile Hojberg e Tottenham, existem apenas 11 milhões. Resta à equipe de José Mourinho atingir o valor solicitado por Southampton.

- Everton se junta à luta por Zaha. A equipe de Carlo Ancelotti vê a possibilidade de incorporar o atacante antes dos últimos rumores que o colocam do lado de fora do Crystal Palace.

- Karl-Heinz Rummenige, CEO do Bayern de Munique, falou sobre o futuro de Thiago Alcántara na equipe bávara e confirmou que o jogador demonstrou ao conselho seu desejo de deixar a entidade.

- Eberechi Eze entrou na lista de candidatos do West Ham para reforçar a equipe no próximo ano. O jovem atacante encerra seu contrato em 2021 e o Queens Park Rangers não quer que ele saia de graça.

- Willian encerra seu contrato com o Chelsea no final da temporada e há muitos clubes que querem assumir seus serviços. Entre eles, um Barça que já demonstrou interesse por ele no passado e ofereceria ao brasileiro um contrato de três anos.

- O Liverpool está de olho no jovem Lloyd Kelly, jogador do Bournemouth, para ocupar o lugar de Dejan Lovren na equipe.

- Alan Franco, um dos jogadores do Independiente com maior mercado na Europa, está na agenda do Dínamo de Zagreb, que pretende fortalecer a zona defensiva aproveitando esse mercado.

- O Real Betis se lançou no mercado para procurar um goleiro e nas últimas horas o nome de Vicente Guaita apareceu.

- Andoni Iraola é o melhor posicionado para assumir o controle do banco do Mallorca. O técnico foi flagrado no início da noite no aeroporto de Palma.

- O lateral-direito será um dos jogadores a deixar o Barcelona neste mercado de transferências e a Fiorentina já está estudando a possível incorporação de Moussa Wagué.

- O Wolverhampton Wanderers quase desistiu de Raúl Jiménez e está procurando um atacante no mercado. Paulinho, do Sporting de Braga, a opção que mais convence os ingleses.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- América e Real Madrid acertaram o empréstimo com opção de compra de Sergio Díaz até o final da temporada. O atacante chega ao México após passagem pelo Cerro Porteño.

- O Barça negocia Braithwaite com a Premier League. O Barcelona já está negociando com Everton e West Ham United para vender Martin Braithwaite.

- O Manchester City contrata Nathan Aké por 40 milhões. De acordo com a 'BBC', o Bournemouth teria aceitado a oferta do Manchester City por Nathan Aké de 40 milhões de euros.

- 'Gazzetta': a Inter pagaria 260 milhões a Messi e superaria CR7. O jornal italiano informou nessa quinta-feira qual seria o contrato que a Inter ofereceria ao a rosarino.