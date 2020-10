O mercado do mundo da bola de 4 de outubro

- Moise Kean é anunciado como reforço do PSG. O jovem atacante italiano assinou contrato de empréstimo e será opção no banco para substituir Mauro Icardi.

- O atacante espanhol Toni Martínez, de 23 anos, é o novo número 29 do FC Porto.

- Wolves contratam o promissor Aït-Nouri. Ele chega emprestado com opção de compra, procedente do Angers.

- Bayern de Munique anuncia a contratação de Marc Roca. O meio-campista procedente do Espanyol assina contrato válido até 2025 .

- De acordo com 'Sky Sports', o Everton teria chegado a um acordo com o Norwich City para a contratação de Ben Godfrey. O time de Liverpool desembolsará 30 milhões de euros.

- Ryan Sessegnon sairá emprestado em breve. Segundo o portal 'Daily Mail, o Tottenham já teria entrado em acordo para o empréstimo do jogador ao Hoffenheim. Ele jogará na Bundesliga até junho de 2021.

- 'Téléfoot' assegura que Choupo-Moting está bem perto de reforçar o Bayern de Munique. Seu papel será secundário como reserva da Robert Lewandowski.

- Danilo está prestes a ser anunciado como reforço do PSG. O meia deixa o Porto para ter contrato de empréstimo válido para esta temporada.

- Faltando algumas horas para o encerramento do mercado, o futuro de Ousmane Dembélé era uma das incógnitas do Barcelona. De acordo com a citada fonte, o atacante francês não deixará o time catalão.

- Diogo Dalot, anteriormente desejado pelo Barcelona, é o novo jogador do Milan. O clube italiano conseguiu acertar seu empréstimo com o Manchester United.

​- O Betis não se esquece de Juan Miranda. Segundo o 'ABC de Sevilla', os alviverdes negociam com o Barça um possível empréstimo.

- O Barça faz uma nova oferta ao City por Eric García... mais baixa! Passa dos 8 milhões fixos para 5 milhões.

- Com a mais que provável saída de Martínez Quarta, Marcelo Gallardo agora tem a difícil tarefa de encontrar um substituto.

- O Bayern de Munique tentava o empréstimo com opção de compra de Hudson-Odoi, mas acabou recebendo um novo 'não' do Chelsea pelo seu jovem jogador.

- Dalbert Henrique, que não conseguiu se firmar na Inter de Milão, tentará a sorte no Rennes. O jogador chega por empréstimo de uma temporada.

- O PSG não tira os olhos de Antonio Rüdiger. A chegada de Thiago Silva a Stamford Bridge o deixou sem espaço na time de Frank Lampard.

- Cristhian Stuani, o grande objetivo do Espanyol antes do encerramento do mercado. Os 'pericos' acreditam na sua contratação.

- Thomas entra na mira do Chelsea. O jogador do Atlético de Madrid se torna uma opção para o clube 'blue' caso Jorginho vá para o Arsenal.

- O agente de Cavani confirmou que o seu próximo clube será o Manchester United.

- Dembélé #SeQueda, como diria Piqué. De acordo com a rádio 'SER', o francês teria recusado a oferta do United.

- Tiago Silva, novo contratado do Olympiacos. Chega procedente do Nottingham Forest. Os dois clubes pertencem ao mesmo dono, Evangelos Marinakis.

Estes foram os principais movimentos do sábado:

- De acordo com a 'ESPN', o Manchester United já chegou a um acordo com Cavani. O uruguaio viaja neste domingo e assina pelas próximas duas temporadas.

- Dele Alli fica no Tottenham. Os 'spurs' teriam recusado as duas ofertas do PSG pelo empréstimo do meia.

- PSG, na luta por Perisic e Brozovic. Leonardo vai se reunir com seus agentes para tentar fechar o elenco no mercado.

- Raúl Jiménez renova com os Wolves. O atacante mexicano, uma das estrelas do inglês, assina até 2024.