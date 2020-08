O mercado do mundo da bola de 5 de agosto

- Kalulu já é do Milan. Os 'rossoneri' anunciaram sua primeira assinatura do verão. O jovem zagueiro francês assina até 2025 e chega do Olympique de Lyon.

- Aurier, separado do Milan por cinco milhões. O Tottenham pede 20 milhões pelo lateral marfinense, ainda um pouco longe da oferta dos 'rossoneri'.

- Manchester City é reforçado com Aké. Os 'citizens' anunciaram a contratação do zagueiro central, que vem do Bournemouth e assina por cinco temporadas.

- Diego Carlos decidirá depois da Liga Europa. Liverpool e City estão ao redor do zagueiro, que não fecha a porta de saída do Sevilla, mas só o fará depois de terminar a competição.

- Ter Stegen, perto de renovar? Josep María Bartomeu garantiu no 'beIN Sports' que o goleiro alemão está próximo de assinar com o Barça até 2025.

- OFICIAL: Arda Turan assina pelo Galatasaray. Dito e feito. Depois de terminar o contrato com o Barça, o turco voltou ao clube onde cresceu como jogador.

- O Liverpool garante uma de suas grandes pérolas. Os 'reds' anunciaram a renovação de Tom Hill, um jogador de 17 anos que já estreou com Klopp.

- Dean Henderson quer o lugar de De Gea. Depois de se destacar no Sheffield United, o goleiro não quer voltar a Old Trafford para ficar à sombra do espanhol.

- Sarri, no limite. A derrota contra o Olympique de Lyon pode acabar com o técnico da Juventus e os 'bianconeri' administram alternativas como Gasperini ou Pochettino.

- Arda Turan irá para o Galatasaray. O ex-Barcelona chegou a um acordo para retornar ao clube turco onde foi formado antes de dar o pulo ao Atlético.

- O United tem o 'plano B' caso Sancho não chegue. Segundo o 'Daily Mail', os ingleses pensam em Kingsley Coman, caso a contratação do ponta do Borussia Dortmund seja frustrada.

- Kubo já tem um destino. Na ausência de confirmação oficial, o Real Madrid fechou um acordo para o japonês jogar emprestado nesta temporada no Villarreal.

- Willian parece cada vez mais perto de deixar o Chelsea. O PES 2021 previu a contratação do brasileiro pelos 'gunners' em um pequeno trailer de seu jogo.

- Racing já está construindo seu novo projeto para retornar à Segunda Divisão. O clube cantábrico oficializou a chegada de Pablo Andrade.

- Enrique Cerezo falou novamente sobre James Rodríguez, do Real Madrid, a quem ele ainda não vê nos planos do clube "colchonero".

- CD Marathón confirmou a chegada de Ryduan Palermo, que abandonou a disciplina de Coyotes de Tlaxcala, do México, para ingressar na Liga Hondurenha.

- Jules Koundé falou sobre o possível interesse do Real Madrid em sua contratação, mas rejeitou a possibilidade de pensar sobre isso em plena concentração pela Liga Europa.

- Marcos Rojo pretende ter a aventura que queria com os Estudiantes e que a pandemia o privou. Apesar disso, não descarta a rota do Boca Juniors no futuro.

- Lazio está vasculhando o mercado em busca de um jogador de longa distância para a pista esquerda e parece que ele o encontrou em Mohamed Salim Fares, atual jogador do SPAL.

- Embora o River Plate tenha permanecido forte até agora, o West Ham insiste na contratação de Gonzalo Montiel. O clube britânico ainda não alcançou a primeira reivindicação da caixa 'milionária', mas está preparando uma nova oferta.

- A transferência de Alan Franco para o Dínamo de Zagreb tem sido difícil nas últimas horas. A equipe croata ofereceu ao Independiente quatro milhões de euros, mas o 'Rojo' pede cinco para fechar o acordo.

- Entre o Real Betis e Barcelona, ​​eles planejam fazer uma caixa com Emerson, com um grande cartel na Europa após seu tempo como verdiblanco. O Milan, o clube mais interessado em assumir os serviços do ala, já sabe o preço a pagar.

- A história se repete com James Rodríguez. No verão passado, a possibilidade de o colombiano jogar no Atlético de Madrid já era considerada e, em 2020, parece que ele ainda está muito mais perto.

- Após a despedida de Paco Jémez, a direção esportiva de Rayo Vallecano procura um novo treinador. O principal favorito para a posição no momento seria o asturiano Juan Ramón López Muñiz.

- Sergio Rico, que está perto de terminar seu contrato de empréstimo com o PSG, poderia mirar na Serie A. O goleiro não tem lugar no Sevilla e a Lazio está procurando uma competição pelo Strakosha.

- Mario Balotelli poderia ter um destino mais exótico. O dono do Cluj romeno garantiu que eles estão conversando com o italiano e a loucura eclodiu entre os fãs.

- O Chelsea está sendo uma das equipes mais ativas do mercado e poderá estrelar uma jogada surpreendente nas próximas semanas. E é que o grupo londrino teria colocado N'Golo Kanté, uma de suas grandes referências, na vitrine.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Pepê renova com Grêmio até 2024. O Tricolor gaúcho blinda o jovem atacante de 23 anos.

- Bayern e Alaba chegam a um acordo: não irão falar do futuro até que a Champions seja concluída.

- Chris Smalling não estará presente na partida da Roma contra o Sevilla pela Europa League. O Manchester United não prorrogou o empréstimo do jogador ao conjunto italiano e ele acabou não sendo inscrito na competição.