O mercado do mundo da bola de 5 de julho

- Garantem que Sancho e o Manchester United tenham chegado a um acordo para as próximas cinco temporadas. Falta apenas o entendimento com o Borussia Dortmund.

- Garitano deixa de ser o treinador do Alavés. A má fase da equipe após a paralisação custou o seu emprego.

- Zidane abre a porta de saída para James, assegurando que ele foi deixado de fora da lista de San Mamés por causa de "um assunto seu".

- Wu Lei, oferecido a Watford. O jogador l chinês do Espanyol está perto da Premier. O rebaixamento da equipe seria, sem dúvida, determinante.

- Mandzukic anuncia o fim de seu vínculo com o Al-Duhail. Ele chegou no mercado de inverno e, após apenas seis meses, chegou a um acordo com a diretoria para rescindir seu contrato.

- Levante começa a temer por Campaña. Seu treinador deixou a porta aberta caso sua venda fosse necessária.

- Toluca anuncia a contratação de Alfredo Saldívar, quem até então era goleiro do Pumas.

- Uma mudança no banco do Crystal Palace pode estar chegando antes do final da temporada. Hodgson está em questão, e fala-se de Javi Gracia, entre outros, como um possível substituto.

- Xavi Hernández renova com Al Sadd até 2021. O técnico não chegará a Barcelona neste verão, mas haverá eleições em 2021.

- O Arsenal suspira por Thomas Partey. Mattéo Guendouzi, Lucas Torreira e Alexandre Lacazette são negociados para a compra do craque do Atlético de Madrid.

- Valencia, pronto para tirar Yerry Mina do Everton. A equipe valenciana procura um zagueiro após a partida de Garay e o baixo desempenho de outros jogadores.

- Agora é a hora de resolver o futuro de Rakitic. A chegada de Miralem Pjanic o deixa quase sem espaço no Barcelona para a próxima temporada e a transferência para o Sevilla ainda é uma possibilidade.

- Barça descarta assinar Lautaro por meio de cláusula. Ele prefere não cumprir o prazo e renegociar o preço com a Inter a partir de 7 de julho, segundo o 'Sport'.

- Newcastle deixa claro para o PSG e o Tottenham que não venderá Saint-Maximin. "Não vamos colocar preço nele", disse o técnico Steve Bruce.

- O RB Leipzig fez o Bayern acelerar a contratação de Kouassi. "Quando soubemos do interesse deles, decidimos acelerar", revelou o CEO do Bayern, Rummenigge.

- A grande oferta de City para afastar Eric Garcia do Barcelona. O jornal 'The Sun' informa que os 'citizens' vão quadruplicar o seu salário.

- Everton e Arsenal entram na disputa por Stones. O zagueiro do City está na mira de 'toffees' e 'gunners'.

- O ambicioso plano do Real Madrid. O conjunto merengue pretende economizar 200 milhões de euros.

- A Fiorentina desmentiu rapidamente o interesse por De Rossi. O conjunto 'viola' não tardou a desmentir os rumores.

- Rose entra na mira da Lazio. O jogador está emprestado ao Newcastle após sua 'briga' com Mourinho no Tottenham.

- O futebol do Catar quer Quintero. O jogador do River teria recebido uma proposta irrecusável.

As principais notícias do mercado no sábado:

- O Liverpool já teria um acordo com Thiago. Os ingleses já teriam convencido o jogador e esperam chegar a um acordo em breve.

- Aubameyang pede fortuna ao Arsenal para dizer "não" a Barcelona: 15 milhões de euros por ano.

- O Real Madrid está reforçando a base. O gigante espanhol assinou com Armand Vallés, atacante de 16 anos que chega do Mercantil.