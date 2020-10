O último dia do mercado do mundo da bola

- Arsenal empresta o meia uruguaio Lucas Torreira ao Atlético de Madrid. O contrato vale por uma temporada e inclui opção de compra.

- Thomas Partey teve sua cláusula de rescisão paga e troca o Atlético de Madrid pelo Arsenal.

- Betis anuncia a contratação de Juan Miranda, que volta ao clube espanhol com empréstimo acertado junto ao Barcelona.

- O Rennes anunciou a contratação de Jérémy Doku, procedente do Anderlecht, por cinco temporadas. O grande investimento francês foi de 27 milhões de euros.

- Jean-Clair Todibo, jogador do Barcelona, atuará com a camisa do Benfica por empréstimo. As informações dos clubes sobre o tempo de contrato não coincidem, já que os portugueses falam em uma temporada e os catalães, em duas.

- Sevilla empresta Amadou ao Angers e rescinde o contrato de Roque Mesa.

- Edinson Cavani foi anunciado oficialmente como reforço do Manchester United. O centroavante uruguaio estava sem clube desde que encerrou vínculo com o Paris Saint-Germain.

- Desejado pelo Barcelona, Eric García ficará no Manchester City. Segundo 'La Graderia' e 'Cadena SER', os ingleses recusaram uma proposta catalão de mais de 20 milhões de euros.

- Walcott volta ao Southampton por empréstimo válido até o final da atual temporada.

- O jovem meia Tiago Dantas será emprestado pelo Benfica ao Bayern Munique com contrato válido por uma temporada.

- O atacante maliano Abdoulay Diaby deixará o Sporting para assinar com o Getafe em empréstimo de uma temporada.

- O Porto anunciou a contratação de Nanú. O lateral-direito de 26 anos chega do Marítimo com contrato até 2025.

- O Atlético de Madrid emprestou o zagueiro argentino Nehuén Pérez ao Granada por uma temporada. O clube da capital também confirmou que o atacante Víctor Mollejo atuará pelo Getafe por empréstimo.

- Juventus anuncia a contratação do atacante Federico Chiesa, de 22 anos. A Fiorentina emprestou até a metade de 2022 uma de suas maiores promessas.

- O Penafiel anunciou a contratação por empréstimo de Bruno César, que deixa o Vasco da Gama para atuar no futebol português.

- O Leeds anunciou a chegada do brasileiro Raphinha, que chega do Rennes e tem passagens por clubes como Avaí, Sporting e Vitória de Guimarães. Aos 23 anos, ele assinou contrato válido até 2024.

- O Cádiz informou que Adekanye chega emprestado pela Lazio até o final desta temporada.

- O Milan confirmou o empréstimo de Diego Sebastián Laxalt Suárez ao Celtic.

- Alex Telles é o novo reforço do Manchester United. Os ingleses chegaram a acordo com o Porto para a venda do lateral-esquerdo brasileiro, que assinou contrato de quatro anos.

- Diego Perotti troca a Roma pelo Fenerbahçe. O clube turco anunciou o acordo com o jogador argentino, que assinou contrato válido até 2022.

- Deulofeu é emprestado à Udinese. O extremo espanhol chega ao futebol italiano depois de ser rebaixado na Premier League com o Watford.

- Atlético de Madrid e Hellas Verona anunciaram oficialmente um acordo para a transferência de Nikola Kalinic. O atacante não tinha mais espaço no time de Simeone depois da chegada de Luis Suárez.

- Cyprien, Caviglia, Osorio e Busi foram anunciados como reforços do Parma. De uma vez só, o clube italiano informou sobre a chegada de quatro jogadores.

- O PSG aparece como interessado em contratar Rafinha. 'Sport' afirma que o jogador brasileiro do Barcelona pode ser vendido por 16 milhões de euros.

- Vitor Hugo é anunciado pelo Trabzonspor. O clube turco comprou o zagueiro, que encerra seu vínculo com o Palmeiras.

- Do lado da Fiorentina, já foi anunciado um substituto para Chiesa. José Callejón, ex do Real Madrid, chega do Napoli com contrato válido até junho de 2022.

- Rekik assinou contrato com o Sevilla até 2025. O zagueiro chegou procedente do Hertha Berlin em operação que custou cerca de 4 milhões de euros.

- Bayern de Munique empresta Cuisance ao Olympique de Marselha. O meio-campista assinou contrato para atuar até o fim da atual temporada.

- RB Leipzig anuncia a chegada de Justin Kluivert. O atacante holandês chega por empréstimo negociado junto à Roma.

- Porto e Reeding acertaram a transferência de Tomás Esteves. O lateral-direito de 18 anos foi emprestado até o fim desta temporada.

- O Benfica anunciou o empréstimo de Jota ao Valladolid, com contrato válido até o fim desta temporada.

- Boca Juniors empresta Marcone ao Elche. O time espanhol se reforça para tentar permanecer na primeira divisão.

- Sporting e Inter de Milão oficializaram o retorno de João Mário a Portugal. O meia português de 27 anos chega por empréstimo.

- O lateral-direito Bouna Sarr também é reforço garantido para o Bayern de Munique. O jogador procedente do Olympique de Marselha assinou contrato até 2024.

- De Sciglio deixa a Juventus em empréstimo acertado junto ao Lyon. O vínculo assinado vale apenas para a atual temporada.

- O Bayern de Munique realizou mais um grande movimento nesta segunda-feira e anunciou a volta de Douglas Costa. O brasileiro foi emprestado pela Juventus.

- Duas horas antes do fechamento do mercado na Bundesliga, o campeão da Europa anuncia mais uma contratação de peso. Eric Choupo-Moting reforça o Bayern de Munique após encerrar contrato com PSG.

- O Sassuolo anunciou a contratação de Schiappacasse, que deixa de pertencer ao Atlético de Madrid e inicia, na Itália, uma nova experiência.

- O Cádiz prepara a contratação de Yaya Touré. O time espanhol, que recém voltou à primeira divisão, quer anunciar o quanto antes o meia marfinense de 37 anos.

- Movimento duplo de saída de Sevilla e Eibar, Bryan Gil e Alejandro Pozo atuarão por empréstimo no clube 'armero' durante esta temporada.

- Aouar foi um os nomes mais falados durante a reta fina da janela de transferências. E ainda que o Real Madrid e outros grandes estivessem de olho, o jogador garantiu que ficará no Lyon.

- O Tottenham emprestou Ryan Sessegnon ao Hoffenheim com contrato válido até o término desta temporada.

- Ousamma Idrissi jogará no Sevilla pelas cinco próximas temporadas. O extremo marroquino do AZ Alkmaar tentará a sorte na Espanha.

- O Everton anunciou a contratação de Ben Godfrey. Cinco anos e um grande investimento envolveram a transferência do jovem, que deixa o Norwich.

- Rüdiger pode trocar Londres por Milão. O Milan, segundo 'Sky Sports', intensificou os contatos com o Chelsea para que chegue hoje por empréstimo.

- Outro grande que se move na reta final do mercado é a Inter de Milão, que garantiu o empréstimo de Matteo Darmian, procedente do Parma.

- Segundo informam vários veículos da imprensa espanhola, o Arsenal está disposto a pagar a cláusula de rescisão de Thomas Partey. Seria uma grande perda para o Atlético de Madrid.

- Luca Zidane, que havia ficado sem time após o Real Madrid decidir não renovar, continuará na segunda divisão. Seu contrato com o Rayo Vallecano será válido até junho de 2022.

- O PSG anunciou a chegada de Danilo Pereira, que foi emprestado pelo Porto, em contrato que envolve opção de compra para os franceses.

Estes foram os principais movimentos do domingo:

- Diogo Dalot, anteriormente desejado pelo Barcelona, é o novo jogador do Milan. O clube italiano conseguiu acertar seu empréstimo com o Manchester United.

- Bayern de Munique anuncia a contratação de Marc Roca. O meio-campista procedente do Espanyol assina contrato válido até 2025.

- Moise Kean é anunciado como reforço do PSG. O jovem atacante italiano assinou contrato de empréstimo e será opção no banco para substituir Mauro Icardi.

- O atacante espanhol Toni Martínez, de 23 anos, é o novo número 29 do FC Porto.