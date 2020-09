O mercado do mundo da bola de 5 de setembro

- O Olympique de Marsella quer reforçar o seu ataque. Entre os candidatos estão nomes como Mario Mandzukic e Borja Mayoral.

- Nainggolan ainda não sabe qual será o seu destino na próxima temporada. O Galatasaray surge como uma alternativa.

- Os Wolves realizam uma contratação recorde. O time inglês investe 40 milhões de euros em Fábio Silva, de apenas 18 anos.

- Porto contrata promessa de 16 anos do West Ham. O jovem Benicio Baker-Boaitey é o novo reforço dos Dragões.

- O Atlético de Madrid encontra um 'novo Savic'. Trata-se de Nemanja Perovic, jogador de 18 anos que defende as cores do Iskra Danilovgrad.

- O Mônaco não quer vender Badiashile. O time do Principado recusou uma oferta de 25 milhões de euros do Manchester United.

- Milan segue interessado em Jovic. Segundo informação de 'Tuttosport', os italianos pretendem pedir ao Real Madrid o empréstimo do atacante sérvio, que não parece importante no projeto de Zidane.

- PSG considera impossível a contratação de Guendouzi. Segundo 'The Telegraaph', o clube francês teria desistido da transferência do jogador do Arsenal.

- Atalanta e Juventus chegaram a acordo para o empréstimo de Cristian Romero. O zagueiro assinou contrato válido por duas temporadas.

- A MLS também é uma opção para Sami Khedira, segundo 'TuttoSport'. O jogador não está nos planos da Juventus para a próxima temporada.

- Todibo está perto de assinar com os Wolves, de acordo com 'SPORT'. O time inglês estaria a um passo dechegar a acordo com o Barcelona para contratar o francês, que foi emprestado na última temporada ao Schalke 04.

- Paris Saint-Germain e Sevilla anunciaram o acordo para a compra definitiva do goleiro Sergio Rico. O jogador assina com o clube francês até 2024.

- O Benfica tenta buscar Rúben Semedo no Olympiacos. Segundo 'A Bola', o zagueiro de 26 anos também interessa ao Nottingham Forest.

- Allan deixa o Napoli e é reforço do Everton. O brasileiro assinou contrato de três anos com o time de Carlo Ancelotti.

- Sporting e SC Braga tentam chegar a novo acordo por Rúben Amorim. O desafio é chegar a um acerto sobre o pagamento da transferência do treinador.

- Um forte rumor surgiu afirmando que Grêmio e Edinson Cavani têm acerto, mas o presidente do clube gaúcho afastou essa possibilidade em função do alto preço do atacante uruguaio.

- Bielsa também quer Rafinha para o Leeds. O jogador do Barcelona custaria aproximadamente 16 milhões de euros.

- O atacante Rafael Santos Borré foi questionado mais uma vez sobre seu futuro e não conseguiu confirmar se continuará no River Plate. Problema para Marcelo Gallardo?

- Embora muitas informações sugerissem que Messi teria exigido a permanência de Luis Suárez na equipe para continuar no Barcelona, 'RAC1' afirma que o argentino não teria imposto essa condição para ficar no Camp Nou.

- Segundo 'Olé', já está tudo acertado para o empréstimo de Cristian Romero à Atalanta. A operação deverá incluir uma opção de compra para a equipe de Bérgamo.

- Messi anuncia que continua no Barcelona. Em entrevista a 'Goal', ele confirmou que permanecerá. A decisão foi tomada após não haver acerto com o clube sobre o pagamento da cláusula de rescisão.

- O Milan anunciou a contratação por empréstimo do atacante espanhol Brahim Díaz junto ao Real Madrid. Ele assinou contrato válido até 30 de junho de 2021 e vai vestir a camisa 21.

- Adil Rami assina por duas temporadas com o Boavista. O zagueiro de 34 anos chega livre do Sochi, da Rússia.

- Kai Havertz é, oficialmente, jogador do Chelsea. O meio-campista de 21 anos deixa o Bayer Leverkusen e assina por cinco temporadas com o clube da Premier League.

- Real Madrid volta a emprestar Ceballos ao Arsenal. O clube inglês acertou um novo contrato com o jogador para a próxima temporada.

- OFICIAL: Darwin Núñez, assina como novo jogador do Benfica. O Almeria confirmou nesta sexta-feira a venda do atacante uruguaio ao clube português, que pagará por ele 24 milhões de euros.