O mercado do mundo da bola de 6 de agosto

- Embora os dirigentes do Athletic Bilbao estejam felizes com Gaizka Garitano, já estão começando a pensar em um futuro sem ele. O contrato termina após a temporada 2020-21.

- O Arsenal chegou a um acordo verbal com Pierre-Emerick Aubameyang para concluir sua renovação nas próximas semanas.

- O Valencia persiste na operação de Yangel Herrera para reforçar o núcleo. Diogo Leite, outro dos nomes que ganha força em Mestalla.

- O Liverpool parecia determinado a enfrentar a contratação de Thiago Alcántara, mas as contínuas lesões sofridas pelos espanhóis deixam a equipe britânica em dúvida.

- Ana Lucía Martínez assina com o Napoli depois de passar as últimas três temporadas na Espanha e depois de se separar do Madrid CCF.

- Fenerbahçe contrata o turco Gökhan Gönül, de 35 anos, como agente livre. O veterano assina por uma temporada.

- Dinheiro não é tudo, e o Tottenham Hotspur tentará superar a relutância de Southampton em se separar de Pierre-Emile Hojbjerg, incluindo Kyle Walker-Peters no acordo.

- Pep Guardiola confirmou em uma entrevista coletiva que Eric García não continuará no City, apesar da tentativa do clube inglês de estender seu contrato: "Eric García nos disse que não quer renovar".

- Betis sonha em ficar com Pedraza. O atacante tem mais um ano de contrato com o Villarreal e gostaria de receber o retorno de Villamarín.

- David Silva começa a enfrentar sua reta final em Manchester City após dez temporadas. O espanhol poderia jogar seu último jogo com o clube inglês se o Real virar.

- O City vai encher seus bolsos graças à hipotética transferência de Jadon Sancho para o Manchester United. Os 'cidadãos' embolsarão 16,7 milhões de euros.

- Alexis Sánchez continuará no futebol italiano. A Inter e o United chegaram a um acordo definitivo e o jogador chileno fica com o 'Nerazzurro' completamente gratuito.

- O Leicester pensa em James Tarkowski para reforçar a sua defesa, mas o Burnley não pretende facilitar as coisas. O clube inglês poderia pedir até 50 milhões de euros.

- O Sevilla tem um plano para convencer Ivan Rakitic. O time do sul da Espanha quer oferecer um salário parecido ao de Éver Banega para que o croata assine pelas próximas três temporadas.

- Rodrigo de Paul volta a entrar na mira da Juventus. A 'Vecchia Signora' poderia oferecer até 40 milhões de euros pelo jogador.

- "Alex é 'top' e queremos ver o seu melhor futebol". Solskjaer, técnico do United, também confirmou a saída do chileno para a Inter e mandou uma mensagem de despedida.

- O Porto se esforça para renovar com Alex Telles. Os 'Dragões' querem evitar que ele saia para United, City, Chelsea ou PSG, entre outros.

- O PSG acelera para segurar Bernat. O jogador do conjunto de Paris desperta o interesse vários grandes da Europa.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Manchester City é reforçado com Aké. Os 'citizens' anunciaram a contratação do zagueiro central, que vem do Bournemouth e assina por cinco temporadas.

- Kalulu já é do Milan. Os 'rossoneri' anunciaram sua primeira assinatura do verão. O jovem zagueiro francês assina até 2025 e chega do Olympique de Lyon.

- O United tem o 'plano B' caso Sancho não chegue. Segundo o 'Daily Mail', os ingleses pensam em Kingsley Coman, caso a contratação do ponta do Borussia Dortmund seja frustrada.