O mercado do mundo da bola de 6 de julho

- Ana Romero, mais conhecida como Willy, pendurou as chuteiras, mas não deixará o Betis Feminino. A ex-jogadora trabalhará na secretaria técnica da equipe.

- O Barcelona descartou Lautaro Martínez? Marotta explodiu contra o argentino: "Ele pode estar em um momento de involução devido a todos os rumores que o cercam".

- O Espanyol informou na segunda-feira que os primeiros jogadores Mariajo Pons e Raiza Santos não continuarão na entidade na próxima temporada 2020-21.

- Theo Hernández lembrou-se do dia em que assinou com o Real Madrid, neste 6 de julho tem exatamente três anos. "Isso mudou minha vida", escreveu ele em suas redes.

- Real Madrid e United ficam pelo caminho. Cherki é renovado com o Olympique de Lyon até 2023.

- Vágner Love já está no Cazaquistão. Ele se juntará ao Kairat imediatamente, depois de não poder fazer isso antes devido à pandemia de coronavírus.

- Arteta se esquece de Özil e Guendouzi. Ele não conta com eles e seu futuro aponta para longe do Emirates.

- Harvey Elliott assina seu primeiro contrato profissional com o Liverpool.

- Conte, decepcionado com seus jogadores, prepara uma faxina na equipe da Inter. Três estão mais fora do que dentro e outros cinco estão a caminho para acompanhá-los.

- É hora de apertar o cinto novamente em White Hart Lane. Mourinho arrisca mais uma temporada sem transferências, mas está feliz, diz que tem um time há vários anos.

- Milinkovic-Savic, novamente na agenda do Real Madrid. Da Itália, eles garantem que o meio-campista da Lazio está interessado no time merengue.

- Uma equipe da Bulgária procura zagueiro via Facebook. O Spartak Varda oferece de 400 a 500 euros por mês em uma oferta publicada em redes sociais.

- RB Leipzig reivindica Josep Martínez. O goleiro não terminará o restante da temporada na Espanha.

- O Manchester United anunciou a renovação de Nemanja Matic. O jogador sérvio assinou sua permanência até junho de 2023.

- O Valencia busca novo técnico para a próxima temporada. Laurent Blan é um dos nomes cogitados.

- A imprensa italiana afirma que Sergev Milinkovic-Savic, meio-campista da Lazio, continua na agenda do Real Madrid. Ele já havia sido citado em janeiro como possível reforço merengue e, segundo o 'La Gazzetta dello Sport', a equipe espanhola ainda observa o jogador.

- Com contrato curto e na mira do Valencia, brasileiro do Porto pode render ao Internacional. Otávio foi colocado pelo ídolo espanhol também como alvo de Sevilla, Lyon e Napoli.

- O Palmeiras pode lucar com a possível venda de Yerry Mina. O zagueiro não renovou com o Everton e é alvo de interesse do Valencia.

- A contratação de Manuel Pellegrini pelo Betis, para as próximas duas temporadas, está prestes a ser concretizada. Seria a segunda experiência do chileno na Andaluzia, e a quarta na Espanha.

- Klopp admitiu que gosta de Thiago "como muitos outros". O espanhol é um dos candidatos a reforçar o elenco do Liverpool.

- A Inter blinda Lautaro para afastá-lo do Barcelona. O jornal 'Tuttosport' informa que o atacante argentino terá uma oferta de renovação com um aumento salarial atrativo.

- James Rodríguez não perde a esperança de ir ao Atlético de Madrid. Segundo 'Cadena SER', o colombiano segue desejando atuar no rival do Real Madrid.

- Allegri é uma opção para o PSG. Segundo o 'L'Equipe', a equipe parisiense vê o italiano como substituto de Tuchel se o técnico alemão sair.

- Bergantiños renova automaticamente com o Deportivo. Ele somou o número de jogos necessários e continuará para a próxima temporada.

As principais notícias do mercado no domingo:

- Garitano deixa de ser o treinador do Alavés. A má fase da equipe após a paralisação custou o seu emprego.

- Garantem que Sancho e o Manchester United tenham chegado a um acordo para as próximas cinco temporadas. Falta apenas o entendimento com o Borussia Dortmund.

- O ambicioso plano do Real Madrid. O conjunto merengue pretende economizar 200 milhões de euros.

- Xavi Hernández renova com Al Sadd até 2021. O técnico não chegará a Barcelona neste verão, mas haverá eleições em 2021.

- Mandzukic anuncia o fim de seu vínculo com o Al-Duhail. Ele chegou no mercado de inverno e, após apenas seis meses, chegou a um acordo com a diretoria para rescindir seu contrato.

- Wu Lei, oferecido a Watford. O jogador chinês do Espanyol está perto da Premier. O rebaixamento da equipe seria determinante.