O mercado do mundo da bola de 6 de setembro

- Stuani deverá ser a principal novidade do Girona na volta aos treinamentos. Apesar das informações sobre sua possível saída, o uruguaio estará à disposição do clube.

- O presidente do Lyon confirmou que a Roma também está interessada na contratação de Memphis Depay, objetivo prioritário do Barcelona.

- Fernando Marçal é a segunda contratação dos Wolves. O brasileiro chega ao time repleto de portugueses após passagem pelo Lyon.

- Cavani é o plano B da Juventus caso não consiga Suarez. O uruguaio é tido pelo time de Turim como a segunda opção para reforçar o ataque, segundo 'TuttoSport'.

- Mbappé cobra PSG por reforços para sonhar com a Champions. O craque francês diz que o clube de Paris "cresceu" por ter chegado na final da Liga dos Campeões e diz ter esperança em conquistar a "orelhuda".

- A Juventus tem Suárez como peça desejada para atuar ao lado de Cristiano Ronaldo, mas Cavani é mantido pelo time de Turim como a segunda opção, segundo 'TuttoSport'.

- O Valencia encerrou os trabalhos de sua pré-temporada e ainda não se moveu no mercado. O time pode começar a próxima campanha sem novidades no elenco.

- Lazio e Fenerbaçhe têm acerto por Vedat Muriqi. Segundo a imprensa italiana, os italianos pagarão 20 milhões de euros para contratar o atacante.

- Quem quiser Rafinha Alcântara já sabe quanto terá que pagar ao Barcelona. Os catalães cobram 16 milhões de euros, uma quantidade superior a seu valor de mercado.

- Borja Bastón volta à LaLiga. O atacante espanhol de 28 anos chegou a um acordo com o Leganés e assinou contrato válido pela próxima temporada.

- O Liverpool pede ao Barcelona 17 milhões por Wijnaldum. O meia de 29 anos é uma das grandes prioridades de Ronald Koeman.

- Não só a Fiorentina está interessada em Lucas Torreira, do Arsenal. Segundo a imprensa da Itália, o Torino também tem interesse no volante de 24 anos.

- Ex do Barcelona pode substituir Koeman nos Países Baixos. Rumores apontam para a chance do técnico Henk Ten Cate assumir a seleção laranja.

- O Deportivo La Coruña anunciou a volta de Celso Borges. O costarriquenho tem ascendência brasileira e atua como meio-campista.

- O Manchester City insiste na contratação de Kalidou Koulibaly, mas o Napoli segue pedindo uma quantidade que o clube britânico não pode bancar.

- O jornal 'Bild' revelou que Guardiola convidou Werner para que fosse ao City, mas não conseguiu e o atacante alemão assinou com o Chelsea.

- Koeman tem um plano para Coutinho. Segundo 'Sport' e 'Marca', o novo técnico do Barcelona descarta seu empréstiomo e conta com ele para preencher o meio de campo do time.

- Chidozie Awaziem foi apresentado como novo jogador do Boavista, que entrou em acordo com o Porto pelo empréstimo do nigeriano de 23 anos.

Estes foram os principais movimentos do sábado:

- Allan deixa o Napoli e é reforço do Everton. O brasileiro assinou contrato de três anos com o time de Carlo Ancelotti.

- Os Wolves realizam uma contratação recorde. O time inglês investe 40 milhões de euros em Fábio Silva, de apenas 18 anos.

- Atalanta e Juventus chegaram a acordo para o empréstimo de Cristian Romero. O zagueiro assinou contrato válido por duas temporadas.

- Porto contrata promessa de 16 anos do West Ham. O jovem Benicio Baker-Boaitey é o novo reforço dos Dragões.

- Um forte rumor surgiu afirmando que Grêmio e Edinson Cavani têm acerto, mas o presidente do clube gaúcho afastou essa possibilidade em função do alto preço do atacante uruguaio.