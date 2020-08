O mercado do mundo da bola de 7 de agosto

- OFICIAL: O Santos anunciou esta sexta-feira que o técnico Cuca é quem ocupará o banco, ocupando assim o lugar de Jesualdo Ferreira.

- A meio-campista Caeley Lordemann assinou com o Santa Teresa Badajoz. A jogadora passa de campeonatos universitários dos Estados Unidos para a Primeira Divisão Feminina.

- O irmão de Pogba chega ao Racing Murcia! O time da Terceira Divisão quer fazer de Mathias Pogba o atacante do time.

- O Chelsea insiste no jogador do West Ham, Declan Rice. De acordo com o 'Daily Mail', o Chelsea enviou uma oferta de 65 milhões de euros.

- Tanto Marcos André quanto Sekou Gassama podem ter lucro no Real Valladolid. Como empréstimos, eles deixaram uma boa imagem e, de acordo com 'AS', o Valladolid tem ofertas.

- O Real Madrid estará de olho em Turim porque deseja ver dois jogadores do Olympique de Lyon. São eles os franceses Rayan Cherki e Houssem Aouar.

- O ex-jogador Van Persie retorna ao Feyenoord para se juntar ao primeiro time e treinar seus atacantes.

- Segundo o COPE, Bordalás comunicou ao Getafe que seu ciclo terminou e que, portanto, ele deixará a equipe.

- Robinho, um jogador livre. O brasileiro abandonou Istambul Basaksehir e poderá assinar de graça por qualquer equipe.

- Gica Hagi já tem um sucessor no banco de Viitorul. O clube romeno anunciou a chegada do ex-jogador galego Rubén de la Barrera.

- Liverpool lançou uma oferta por Jamal Lewis, uma das pérolas de Norwich. O recém-rebaixado a rejeitou no momento.

- Daniel Arzani terá outra chance fora do Manchester City. O jogador de futebol de 21 anos foi para Utrecht.

- Guardiola não se interessa por Sergi Roberto. A imprensa inglesa nega que o City queira contratar o jogador do Barça.

- Cavani rumo ao Brasil com Sampaoli? O charrúa entrou na mira do Atlético Mineiro.

- "Fim de jogo' para James. O colombiano não jogará mais no Real Madrid e o Arsenal surge como principal opção.

- O diário 'AS' assegura que o Benfica quer que Edinson Cavani seja o líder de um projeto que pode rondar os 200 milhões de euros.

- Segundo informações do 'Tuttomercato', a Atalanta está pensando em reforçar o seu meio de campo e para isso pensa em Marc Roca, do Espanyol.

- De acordo com o jornal 'Mirror', o Tottenham abriu as portas para Serge Aurier e pede 40 milhões de euros por ele.

- O Dijon anunciou por meio das suas redes oficiais o empréstimo de Pape Cheikh procedente do Lyon.

- Ezequiel Garay pode jogar no futebol turco. As últimas informações colocam o zagueiro argentino na mira do Trabzonspor.

- Steven Gerrard reconheceu que viu Alfredo Morelos distraído pela quantidade de rumores sobre sua saída. Contra o Bayer deixou a desejar.

- O futuro de Maxi López é uma interrogação. O argentino pode desembarcar no Sambenedettese, da Serie C da Itália.

- Marcin Bulka volta ao radar do Betis. O goleiro, diante das dificuldades apresentadas pelo mercado, é uma opção viável para o time verde e branco.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- O Sevilla tem um plano para convencer Ivan Rakitic. O time do sul da Espanha quer oferecer um salário parecido ao de Éver Banega para que o croata assine pelas próximas três temporadas.

O City vai encher seus bolsos graças à hipotética transferência de Jadon Sancho para o Manchester United. Os 'citizens' embolsarão 16,7 milhões de euros.

- Alexis Sánchez continuará no futebol italiano. A Inter e o United chegaram a um acordo definitivo e o jogador chileno fica com o 'Nerazzurro' completamente gratuito.