O mercado do mundo da bola de 7 de julho

- O pai do atacante paraguaio Almirón afasta rumores da ida de seu filho ao Atlético de Madrid.

- Sergio Rico pode ter uma aventura no futebol turco. O agente do goleiro citou essa possibilidade em entrevista. Rico segue emprestado pelo Sevilla ao PSG.

- Frank Lampard pensa em Declan Rice, do West Ham, para reforçar o meio de campo do Chelsea na próxima temporada.

- O Borussia Dortmund não quer indecisão com Jadon Sancho. Portanto, o clube decidiu estabelecer um prazo para tomar uma decisão final sobre sua partida.

- RB Leipzig começa a movimentar tópicos no mercado para incorporar novos rostoso à sua força de trabalho. Benjamin Henrichs, do Monaco, pode deixar seu atual clube para seguir em direção à equipe alemã.

- Lacazette, um sonho antigo do Atlético de Madrid que não parece mais impossível. O atacante francês pode deixar o Arsenal neste verão e a equipe do Atlético acompanha de perto sua situação.

- Os Wolves estão tranquilos com o futuro de Raúl Jiménez. Nuno, seu treinador, não acha que seu jogador vá querer ir a um grande clube, como recomendou 'Tata' Martino.

- O Real Madrid continua aguardando o futuro de Camavinga, uma grande promessa do Rennes. O contrato termina em 2022 e até hoje ainda não sabe o que vai fazer neste mercado de transferências.

- Da Itália, garantem que Philippe Coutinho foi visto em Nápoles, onde passeou com seu parceiro Allan. Algo que iniciou a onda de rumores que colocam o brasileiro na equipe italiana na próxima temporada.

- O Athletic Bilbao trabalha para a renovação de Unai Simón. O clube tem como objetivo melhorar o contrato do goleiro e aumentar sua cláusula de rescisão para 70 milhões de euros.

- OFICIAL. Lady Andrade, nova jogadora do Deportivo Abanca. Ele chega para reforçar a zona ofensiva da equipe galega e se torna a sexta contratação.

- Arsenal bate na porta de Saint-Maximin. Além de Tottenham e PSG, a equipe 'gunner' acompanha o jogador do Newcastle de perto.

- O Atlético de Madrid reforça o gol com a chegada da veterana Lindahl aos 37 anos. Experiência comprovada para a segurança da equipe rojiblanca.

- OFICIAL. Daniel Thioune, novo treinador do Hamburgo. A equipe alemã tenta retornar à Bundesliga com seu novo projeto.

- O futuro de Ceballos é incerto. Arteta dá destaque a ele no Arsenal e pode parar seu retorno ao Real Madrid no final de seu empréstimo.

- O Galatasaray tenta evitar a crise financeira. Todos os jogadores, exceto Muslera, estão na porta de saída.

- O Chelsea coloca seis jogadores à venda. Ele quer financiar as contratações com as vendas de Marcos Alonso, Emerson, Batshuayi, Bakayoko, Drinkwater e Kenedy.

- Saliba poderia retornar a Saint-Étienne para prolongar seu empréstimo. O Arsenal deu o braço a torcar para poder jogar a final da Copa da França contra o PSG.

- Brest é reforçado com Ronaël Pierre-Gabriel. O jogador vem do Mainz 05.

- Barça, longe de Lautaro Martínez e muito longe de Neymar. Bartomeu, em 'RAC1', confirmou que as contratações futuras são altamente improváveis.

- Outra guerra em Manchester? Ambas as equipes da cidade amam Koulibaly e os celestes estão de olho em Skriniar.

- Lautaro fica sem uma cláusula de rescisão. Ela expirou na terça-feira e o Barça deve negociar diretamente com a Inter.

- Claudio Pizarro anuncia sua aposentadoria. O 'Bombardeiro dos Andes' se despede após a permanência do Werder Bremen.

- Jonathan McDonald, ao Herediano. O atacante deixou o Alajuelense para assinar com o 'El Team'.

- Florenzi, na agenda de Atalanta. A equipe de Bergamo quer assumir os serviços do jogador, que pertence à Roma.

- Conte pede à Inter que assine com Kessié. O treinador pretende assumir o comando do jogador do Milan.

- Kristina Fisher fica no Sporting Huelva. O clube anunciou a renovação da estrela americana.

- Weghorst deu uma indireta ao Arsenal. "Isso seria bom, não seria? Seria um passo perfeito na minha carreira", afirmou o atacante.

- Valência é oferecido ao Boca. O equatoriano rescindiu recentemente seu contrato com a Liga de Quito.

- Rangnick, muito perto de ser o novo treinador e diretor esportivo do Milan. Ivan Gazidis, CEO, já teria comunicado a decisão a Paolo Maldini.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem

- O Barcelona descartou Lautaro Martínez? Marotta explodiu contra o argentino: "Ele pode estar em um momento de involução devido a todos os rumores que o cercam".

- Theo Hernández lembrou-se do dia em que assinou com o Real Madrid, neste 6 de julho tem exatamente três anos. "Isso mudou minha vida", escreveu ele em suas redes.

- Real Madrid e United ficam pelo caminho. Cherki é renovado com o Olympique de Lyon até 2023.

- Conte, decepcionado com seus jogadores, prepara uma faxina na equipe da Inter. Três estão mais fora do que dentro e outros cinco estão a caminho para acompanhá-los.

- Milinkovic-Savic, novamente na agenda do Real Madrid. Da Itália, eles garantem que o meio-campista da Lazio está interessado no time merengue.