O mercado do mundo da bola de 7 de setembro

- Alberto Fernández García jogará no UCAM Murcia na temporada 2020-21. Ele chega da categoria de base do Real Madrid, que na temporada passada o emprestou ao Fuenlabrada.

- Ricardo Quaresma, de 37 anos, joga esta temporada pelo Vitória de Guimarães. O atacante português assina há duas temporadas e a sua contratação foi anunciada de forma bastante peculiar.

- Javier Zanetti se refere ao futuro de Lautaro. "Hoje não há negociações com o Barça por ele", disse o vice-presidente da Inter.

- Atlético renova com Manu Sánchez. O da categoria de base assina até 2025.

- OFICIAL: James Rodríguez assina pelo Everton. O colombiano chega em troca de uma transferência de 25 milhões de euros e assina até junho de 2022.

- Jan Oblak deixou de se concentrar apenas no Atlético de Madrid para focar na Seleção Eslovena.

- O Real Madrid tem sete jogadores com mais de 30 anos, e vários deles são fundamentais nos esquemas de um Zidane que parece determinado a dar a mudança de geração.

- No Manchester City eles parecem satisfeitos com o desempenho que Nagelsmann está obtendo de Angeliño, e parecem dispostos a emprestar o jogador também para a temporada 2020-21.

- A imprensa italiana garante que a chegada de Matteo Darmian à Inter é iminente. Aparentemente, os do Milan e do Parma já teriam concordado com sua transferência no verão passado.

- A Roma quer que Francesco Totti volte ao clube para ocupar uma das posições no organograma esportivo. Atualmente, o ex-jogador de futebol é representante.

- Pêpê deixa o Vitória de Guimarães e assina contrato de quatro anos com o Olympiacos. A Liga Grega deu-lhe uma recepção calorosa.

- O PSG deve vender se quiser contratar um jogador para 2020-21. De acordo com 'L'Équipe', o clube francês deve obter 60 milhões de euros antes do fechamento do mercado.

- O lateral brasileiro Emerson segue no Betis, pois o interesse em receber seus serviços não se cristalizou em ofertas.

- Após o empréstimo ao Getafe, Kenedy jogará pelo Granada. Basta a oficialização e o jogador de futebol já estaria em Granada, segundo 'Ideal', para fechar o negócio.

- O Sporting de Portugal não quer Luis Suárez, do Barcelona, ​​mas sim o colombiano do Watford, emprestado ao Saragoza esta época.

- Reguilón volta a aparecer pelo Valdebebas esta terça-feira. O lateral lesionou-se com 'la Roja' e espera estar disponível nas próximas horas para Zidane enquanto o seu futuro está resolvido.

- Kalinic está a um passo de se tornar um jogador do Besiktas. Sergen Yalcin, técnico do clube turco, confirmou que a entidade já está puxando os pauzinhos para amarrar o atacante do Atlético.

- Ansu Fati foi a grande sensação do fim de semana para o Barcelona. Ele quebrou um novo recorde... e agora todos se perguntam se o time do Barça o tem bem amarrado.

- OFICIAL: Óscar Gil troca Elche pelo Espanyol. A equipa 'perico' pagou a Elche a cláusula rescisória do lateral-direito, que assinou até 2024 com a sua nova equipe.

- OFICIAL: Newcastle assina Callum Wilson. O atacante de 28 anos chega do rebaixado Bournemouth. Os meios de comunicação ingleses indicam que a assinatura ronda os 22 milhões de euros.

- OFICIAL: Fulham e Bristol City chegaram a um acordo para o empréstimo do defesa-central Alfie Mawson, de 26 anos, que já foi anunciado pela sua nova equipe, com quem vai disputar a época 2020-21.

- Villarreal, Betis, Osasuna e Newcastle seguem Adriá Pedrosa. Espanyol estaria disposto a deixá-lo sair.

- SD Huesca instala-se em Barragán. A equipa de Huesca valoriza a possível incorporação do lateral direito, livre após a saída do Betis em 2020.

- A primeira contratação do Valencia está prestes a sair. João Neves 'Jota', promessa do Benfica, pode aterrissar em Mestalla nas próximas horas.

- Brian Oliván já fala sobre sua contratação pelo Mallorca. O lateral-esquerdo descreveu esta nova etapa da carreira profissional como um grande desafio.

- Almería tem vários reforços de qualidade em mente: eles querem dois jogadores promissores de La Masia, Juan Miranda e Jorge Cuenca.

- Leeds não jogue a toalha pelo empréstimo de Harry Wilson. Porém, o Liverpool pretende ficar com o atacante galês nesta temporada.

- Notícias importantes no Chelsea com agradecimento a Kepa: a chegada de Mendy em Stamford Bridge pode ser encerrada esta semana.

- Embora tenha contratado Aké e tenha Eric García, Pep Guardiola está em busca de outro futuro zagueiro do City. Giménez e Diego Carlos estão em sua lista.

- Aitor Ruibal pode ser uma nova 'assinatura'. O jogador, emprestado ao Leganés na temporada passada, convence Manuel Pellgrini e pode ficar no Betis.

- Será que o melhor '9' da história do Barça vai embora? Os números de Luis Suárez têm sido brutais nestes anos.

- Vender Carlos Fernández ou deixá-lo na equipe? No Sevilla há um debate interno porque eles sabem que podem rentabilizar a contratação de um dos avançados da moda no ano passado.

- A rivalidade entre Chelsea e Tottenham é histórica. Será muito difícil, senão impossível, que vejamos uma transferência entre as duas entidades neste verão.

- Por falar em transferências, apresentamos-lhe Michael Hector, o jogador de futebol europeu que mais vezes foi emprestado. Até 13 vezes! Agora, finalmente, ele pode fazer sua estreia na Premier League com o Fulham.

- Gerard Deulofeu soa para retornar à LaLiga. O ponta é do interesse do Celta e do Sevilla. Napoli, Milan e Valencia são outras equipes interessadas na contratação.

- Gareth Bale continua tentando desbloquear seu futuro. O galês quer partir a custo zero, mas o Real Madrid recusa-se a entregá-lo.

- Mariano Barbosa, que foi dispensado no final de seu contrato com o Villarreal, é postulado como uma opção para reforçar o gol do Boca Juniors.

- O Villarreal está de olho em Juan Foyth, o zagueiro-central argentino do Tottenham Hotspur. Operação que sairia cara para o 'submarino amarelo', já que a equipe inglesa pagou 12 milhões por ele.

- Felix Kroos, irmão de Toni Kroos, recebeu uma merecida homenagem no Union Berlin e já confirmou a sua saída para o Eintracht Braunschweig, da segunda categoria alemã.

- O Olympique de Lyon está de volta nas apostas para conquistar a contratação de Samuel Umtiti. Rudi Garcia reconheceu que a operação está a ser estudada no clube, embora tenha acrescentado que neste momento é complicada.

- Nélson Semedo, ainda sem renovação e um dos intransferíveis de Josep Maria Bartomeu, poderá deixar o Barça neste verão. O clube abriu caminho entre os clubes da Premier League.

- O Real Madrid não aceitou a oferta de empréstimo que o Racing enviou a Franchu Feuillasier. A equipe merengue prefere ficar perto e Fuenlabrada aparece como um possível alvo.

- O FC Barcelona mantém Lautaro Martínez como prioridade, mas as reclamações do Inter complicam. De acordo com 'Sport', esta semana parece chave porque os representantes argentinos se reunirão com a diretoria 'neroazzurra' em Milão para buscar a sua saída do time do Barça.

- O Al Nassr da Liga Saudita tem Alejandro 'Papu' Gómez, estrela do Atalanta de 32 anos, no seu radar.

- Leonardo elogiou a dupla Neymar-Mbappé e respondeu abertamente sobre o interesse do PSG por Eduardo Camavinga, um dos jogadores mais associados ao Real Madrid.

- De acordo com a informação do 'Goal', Luis Suárez receberá 10 milhões por cada uma das três temporadas que vai assinar com a Juventus. O acordo, pendente de entendimento entre os clubes.

Estes foram os principais movimentos do domingo:

- O Manchester City insiste na contratação de Kalidou Koulibaly, mas o Napoli segue pedindo uma quantidade que o clube britânico não pode bancar.

- O Liverpool pede ao Barcelona 17 milhões por Wijnaldum. O meia de 29 anos é uma das grandes prioridades de Ronald Koeman.

- Mbappé cobra PSG por reforços para sonhar com a Champions. O craque francês diz que o clube de Paris "cresceu" por ter chegado na final da Liga dos Campeões e diz ter esperança em conquistar a "orelhuda".

- Fernando Marçal é a segunda contratação dos Wolves. O brasileiro chega ao time repleto de portugueses após passagem pelo Lyon.