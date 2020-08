O mercado do mundo da bola de 8 de agosto

- Edinson Cavani está analisando seu futuro e o que fazer na próxima temporada. O jornalista italiano Tancredi Palmeri publicou neste sábado que já haveria um acordo entre o uruguaio e o Benfica.

- O Benfica anunciou duas adições de uma só vez. Os novos rostos são Helton Leite e Gilberto.

- O ex-jogador Valerón vai treinar a Fabril, filial do clube galego. Ele pode assinar seu contrato nas próximas horas.

- Extre- madura oficializa a incorporação de Dani Molina. O jogador chega do Celta B e assina pelas próximas três temporadas.

- Keita Baldé entra furtivamente na agenda de Valencia. O jogador gosta do tabuleiro depois da última temporada no Monaco.

- OFICIAL: Andrea Pirlo, novo técnico da Juventus. Apesar de no dia 30 de julho ter sido anunciado como treinador da sub-23, o ex-jogador assinou até 2022 como novo treinador da equipe titular.

- O Borussia dá ao United um prazo de dois dias para Sancho. Se então não for fechado, o clube alemão moverá suas cartas.

- O Levante escolheu três jogadores para fazer dinheiro: Aitor Fernández, José Campaña e Enis Bardhi, os escolhidos para sair.

- Após uma breve passagem pelo Al Sadd, Marco Fabián pode retornar ao México pelas mãos de Juárez.

- O Cádiz continua a preparar a equipa para o regresso à Primeira Divisão e a direcção desportiva escolheu Jeremías Conan Ledesma, goleiro do Rosario Central.

- O Tottenham quer fazer algumas remodelações dentro do seu elenco, principalmente na defesa. Milan Skriniar e Zeki Celik estão interessados.

- Fonseca permanece na Roma, apesar de ter sido eliminado pelo Sevilla na Liga Europa. O clube italiano quer que o treinador cumpra o seu contrato.

- O Arsenal abre a carteira. O clube tem 110 milhões reservados para garantir a continuidade de Ceballos, assinar Thomas e amarrar Gabriel Magalhães.

- OFICIAL: A Juventus demitiu Maurizio Sarri, que ficou muito tocado após a eliminação pela Liga dos Campeões para o Olympique Lyon.

- Real Sociedad e Martin Merquelanz chegaram a um acordo para renovar o contrato com o juvenil até 2025. Imanol espera tê-lo na próxima temporada.

- Joelson Fernandes, a pérola do Sporting CP, continua a ser um dos alvos imediatos do Arsenal, que vai lançar uma segunda oferta mais atraente.

- No FC Barcelona, ​​estão interessados ​​em Eric García, jogador do Manchester City. Contudo, o 'Mundo Deportivo' avisa que não pretendem cometer loucuras por ele.

- O futuro de Sarri na Juventus está em aberto. Simone Inzaghi, da Lazio, e Mauricio Pochettino são os candidatos para substituí-lo.

- O 'Profe' Ortega, prepador físico do Atlético, admitiu que os 'rojiblancos' tentaram a contratação de Edinson Cavani: "Adorariamos contar com ele, mas não chegamos a um acordo".

- Apesar de Harry Wilson desejar uma vaga no time do Livepool, os 'reds' teriam outros planos para o atleta. Leeds, Newcastle e Aston Villa poderiam ser seu destino.

- O Manchester United solicitou a volta de Marcos Rojo para a próxima temporada. O zagueiro disputou apenas um jogo pelo Estudiantes.

- A chegada de Yangel Herrera ao Valência depende de Gabriel Paulista. O brasileiro solicitou a nacionalidade espanhola e enquanto não a obter as negociações estarão estancadas.

- Edwin Cardona volta aos planos do Boca Juniors. Juan Román Riquelme teria iniciado as conversas com Pachuca e Monterrey na tentativa de colocar um ponto final nessa novela que já dura um ano.

- O futuro de de Jackson Martínez poderia estar no futebol colombiano, concretamente no Independiente de Medellín que confirmou que as negociações com o jogador estão avançando.

- O Fulham vai trabalhando em busca de reforços para a próxima temporada da Premier League e pensa no retorno de Ryas Sessegnon, atualmente emprestado ao Tottenham.

- Carlo Ancelotti quer um reforço de peso para a zaga do Everton na próxima temporada. O principal alvo dos 'toffees' é Kurt Zouma, atualmente no Chelsea.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Guardiola não se interessa por Sergi Roberto. A imprensa inglesa nega que o City queira contratar o jogador do Barça.

- Robinho, um jogador livre. O brasileiro abandonou Istambul Basaksehir e poderá assinar de graça por qualquer equipe.

- OFICIAL: O Santos anunciou esta sexta-feira que o técnico Cuca é quem ocupará o banco, ocupando assim o lugar de Jesualdo Ferreira.