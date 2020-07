O mercado do mundo da bola de 8 de julho

- Akram Afif assinará com o Al Sadd, de Xavi Hernández. O jogador, pertencente ao Villarreal, está emprestado há três temporadas e assinará até 2025.

- Inter quer conseguir Allan. Para isso, ele valoriza oferecer Matías Vecino na operação para convencer o Napoli.

- RB Leipzig pretende continuar melhorando sua equipe para a próxima temporada. Desta vez, é Benjamin Henrichs, que chega emprestado do Bayer Leverkusen.

- O Napoli já estabeleceu um preço de sáida para Hirving Lozano. Quem quiser o jogador de futebol mexicano terá que pagar 50 milhões de euros.

- O futuro de Sergio Rico pode estar na Turquia. Do 'You First', eles garantem que Besiktas e Galatasaray estão interessados ​​no goleiro do Sevilla.

- Souleyman Doumbia troca o Rennes pelo Angers.

- Mandzukic, desvinculado do Al-Duhail, uma oportunidade de mercado para os grandes.

- Mbappé, Camavinga e Havertz esperam a chamada do Real Madrid. Os três jogadores estão dispostos a esperar o contato do clube 'merengue'.

- Garay, entra no radar da Inter. O argentino, que encerrou o seu contrato com o Valência, é alvo do conjunto 'nerazzurro'.

- O Marsella se interessa em Balerdi. O conjunto francês pretende pedir o empréstimo do ex-Boca.

- Ignacio Rivero assina com o Cruz Azul. O uruguaio abandona o Tijuana para chegar as 'cementeras'.

- Paulo Sousa não está em negociação com o Benfica. 'A Bola' aponta que o ex-treinador do Bordeaux não mantem contatos com as 'águias'.

- Gallardo e Sampaoli, candidatos ao banco do Flamengo. Caso o Benfica acerte a volta do luso, o 'Mengão' quer um substituto 'top'.

- Pogba continua sendo alvo do Bernabéu. Veículos franceses asseguram que Zinedine Zidane não esqueceu do seu compatriota.

- Tévez, a um passo de acertar a sua continuidade no Boca. Riquelma teria convencido o atacante a ficar por mais 18 meses.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Lacazette, um sonho antigo do Atlético de Madrid que não parece mais impossível. O atacante francês pode deixar o Arsenal neste verão e a equipe do Atlético acompanha de perto sua situação.

- Da Itália, garantem que Philippe Coutinho foi visto em Nápoles, onde passeou com seu parceiro Allan. Algo que iniciou a onda de rumores que colocam o brasileiro na equipe italiana na próxima temporada.

- O Chelsea coloca seis jogadores à venda. Ele quer financiar as contratações com as vendas de Marcos Alonso, Emerson, Batshuayi, Bakayoko, Drinkwater e Kenedy.