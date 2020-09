O mercado do mundo da bola de 8 de setembro

- A contratação de Kolarov pela Inter já é uma realidade. O lateral sérvio se incorpora definitivamente ao conjunto dirigido por Antonio Conte.

- Depay confirma o interesse do Barça na sua contratação. O próprio jogador do Olympique de Lyon deixou claro que é consciente do desejo de Koeman.

- O RB Leipzig contrata Lazar Samardzic. O meia era um dos grandes nomes do Hertha Berlin, mas muda de cor e assina até 2025.

- Capitão Ramos: 15 anos vestido de branco e disposto a reduzir o salário. O zagueiro do Real Madrid poderia assinar uma renovação com um salário mais baixo.

- OFICIAL: o Chelsea empresta Kenedy ao Granada. O atacante 'blue' continuará na Liga Espanhola, após um temporada no Getafe, o brasileiro agora defenderá o Granada.

- O Barça renovará o contrato de Ansu Fati até 2023 com uma multa de 400 millhões. Más notícias para aqueles clubes que se interessaram pelo talento do jovem.

- Kolarov assinará até 2021 com a Inter. O lateral está a um passo de trocar a Roma pelo clube 'neozurro'.

- O Lyon nega a transferência de Depay para o Barcelona: "Que besteira!". Apesar do treinador não fazer muita questão, o clube não tem essa intenção.

- O United ainda acredita na contratação de Jadon Sancho para a temporada 2020-21. No Borussia Dortmund, no entanto, pensam em segurá-lo ao máximo.

- O Atlético de Madrid não aumentará a sua oferta para convencer Thomas. Se o meia quiser renovar, será com as mesmas condições que teria recusado anteriormente.

- Apesar do nome de N'Golo Kanté ser sempre especulado fora do Chelsea nessa janela de mercado, parece que o galo não tem nenhuma intenção de deixar Stamford Bridge.

- De acordo com 'Fanatik', o meia Adama Traoré, atual jogador do Mônaco, estaria bem perto do futebol turco para jogar no Hatayspor.

- O Fulham quer voltar com tudo para a Premier League. Por isso teria apontado Alphonse Areola como seu grande objetivo para o gol. Por outro lado, o clube também confirmou o empréstimo de Sessegnon ao Bristol City.

- Quando tudo parecia indicar que Mario Balotelli havia encontrado um clube na Turquia, o técnico do Besiktas recusou a sua contratação.

- O Barcelona avança pela contratação de Memphis Depay. Segundo a 'RMC Sport', o Olympique de Lyon deixará o holandês sair por uma oferta de 30 milhões de euros.

- Sergio Akieme é um dos jogadores do Barça B que poderia sair nesse mercado. As boas relações entre Barcelona e Sassuolo, e o fato de estar no seu último ano de contrato podem facilitar a sua saída.

- O Sheffield United anunciou nessa segunda-feira três incorporações para a próxima temporada. Ethan Ampadu chega por empréstimo, enquanto Max Lowe e Jayden Bogle ficam em definitivo.

Estes foram os principais movimentos da segunda-feira:

- Gareth Bale continua tentando desbloquear seu futuro. O galês quer partir a custo zero, mas o Real Madrid recusa-se a entregá-lo.

- O PSG deve vender se quiser contratar um jogador para 2020-21. De acordo com 'L'Équipe', o clube francês deve obter 60 milhões de euros antes do fechamento do mercado.

- OFICIAL: James Rodríguez assina pelo Everton. O colombiano chega em troca de uma transferência de 25 milhões de euros e assina até junho de 2022.