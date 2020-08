O mercado do mundo da bola de 9 de agosto

- O Fenerbahçe quer reconquistar posições de honra no campeonato turco. Um de seus objetivos será, se nada der errado, Dogukan Sinik.

- O Liverpool está prestes a fechar sua primeira incorporação para a próxima temporada. Trata-se de Kostas Tsimikas, ponta-esquerda.

- A 'operação saída' já começou no Espanyol. Naldo, Calleri, Ferreyra e Iturraspe se despediram em silêncio.

- Sancho está mais perto do que nunca do Manchester United. Os jogadores do 'red devils' já o teriam incluído no grupo do WhatsApp.

- A continuidade de Jesús Vallejo às vezes é complicada. O preço que o Real Madrid está pedindo é inacessível para o Granada.

- O Manchester United já tem um plano para o seu gol. Em 2020-21 estará David de Gea e, a partir daí, Dean Henderson.

- A Roma já procura destino para Pau López. O goleiro não convenceu em sua única temporada na equipe italiana.

- O Chelsea colocou Rüdiger à venda. O time 'blue' precisa de dinheiro para pagar as transferências e o defensor será uma das vítimas.

- Setién poderia ter Fabián no Barça ... mas ele próprio evitou. Fabián Ruiz foi ao Napoli por 30 milhões de euros, mas um ano antes poderia ter trabalhado com o Barça por um preço muito inferior. O próprio Setién interrompeu a operação.

- A renovação de Ibra, iminente. O Milan está prestes a chegar a um acordo com o veterano atacante, que pode assinar o novo contrato em poucos dias.

- Nicolás Otamendi pode pôr fim a sua passagem de cinco anos no Manchester City. O Valencia poderia recuperar o argentino por 10 milhões.

- Willian disse adeus ao Chelsea. Ele enviou uma última mensagem aos fãs 'blues' através de suas redes sociais.

- A Real Sociedad ainda está imersa na renovação de seu time para o futuro. O próximo será Aritz Elustondo, que assinará até 2024.

- Mourinho continua pensando em Callum Wilson. O treinador português vê no atacante do Bournemouth o homem ideal para reforçar o ataque do Tottenham.

- O Sevilla quer contratar Ivan Rakitic para a próxima temporada, mas Monchi, diretor esportivo da equipe espanhola, vê isso como "difícil, senão impossível".

- A eliminação antecipada da Juventus pelas mãos do Lyon pode levar à saída de Cristiano. Mendes vai se reunir com o PSG para discutir sua possível saída.

- Cavani é o objetivo mais ambicioso do Benfica para a próxima época. Jorge Jesus garantiu que estão fazendo todo o possível para assinar o uruguaio.

- Ariedo Braida tem muitos pretendentes no futebol italiano. Quem antes era conselheiro do Barcelona poderia acabar na secretaria técnica da Juventus.

- Angel Gomes torna-se um novo jogador do Lille. A jovem promessa chega de graça depois de cancelar a renovação do Manchester United.

- Watford já colocou um preço em Ismaïla Sarr por conta do interesse do Liverpool. A equipa britânica pede 45 milhões de euros para libertar a sua estrela.

- Lacazette está muito pendente da renovação de Aubameyang. Se fechado, ele poderá ir para o Atlético de Madrid neste verão.

- Odegaard espera o Real Madrid. O clube branco deve aprovar um novo empréstimo do norueguês à Real Sociedad.

- Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, revelou que tem um acordo com o Real Madrid: "Tenho um acordo caso necessite de um treinador e estou disponível."

- Paços de Ferreira negocia o regresso ao futebol de Coentrão. Depois de um período sabático, o ex-jogador do Real Madrid pode voltar a jogar com apenas 32 anos.

- O Famalicão anunciou a contratação de Diego Batista, que vem para a equipa portuguesa do Benfica. O meia de 20 anos assinou um contrato de três anos.

- Ryan Sessegnon tem um novo candidato. O Ajax juntou-se à longa lista de equipas interessadas no jogador do Tottenham.

- O Celta colocou o nome de Jonathan González na agenda. O Celta de Vigo penteia o mercado em busca de um reforço de garantias para o seu meio-campo. O mesmo poderia ser o mexicano Jonathan González, atual jogador de futebol de Monterrey.

- Stiven Plaza, emprestado ao Trabzonspor. O Trabzonspor informou que chegou a um acordo com o Valladolid para a transferência do Stiven Plaza. O equatoriano jogará na Turquia pelas próximas duas temporadas.

- Lingard, o próximo a sair de Old Trafford. De acordo com 'The Guardian', o United quer liberar o atacante, que não teve o desempenho esperado.

- Friedkin quer Boban no conselho da Roma. O americano pensa nele para liderar a seleção italiana.

- Mourinho terá seu meio-campista mais desejado. Pierre-Emile Hojbjerg, de Southampton, a um passo do Tottenham.

- Callejón disse adeus ao Napoli no Camp Nou. O homem de Motril poderia ter feito seu último jogo com os italianos contra o Barça.

- Gallardo escolhe o substituto de Martínez Quarta. O 'Muñeco' assume a saída do jogador e pensa nas camadas jovens de Augusto Aguirre.

- Boca anuncia a renovação de Tevez. O 'Apache' ficará ligado ao 'Xeneize' por mais uma temporada, podendo até estender o contrato por mais seis meses.

- Pochettino, destino Roma? O técnico argentino soa como um substituto de Fonseca.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- OFICIAL: A Juventus demitiu Maurizio Sarri, que ficou muito tocado após a eliminação pela Liga dos Campeões para o Olympique Lyon.

- O Borussia dá ao United um prazo de dois dias para Sancho. Se então não for fechado, o clube alemão moverá suas cartas.

- OFICIAL: Andrea Pirlo, novo técnico da Juventus. Apesar de no dia 30 de julho ter sido anunciado como treinador da sub-23, o ex-jogador assinou até 2022 como novo treinador da equipe titular.