O mercado do mundo da bola de 9 de julho

- Ivan reage ao interesse do Barcelona. Ivan Quaresma, goleiro da Ponte Preta, respondeu sobre notícias sobre o interesse do Barcelona em tê-lo como reforço.

- Inter quer pagar 30 milhões por Giroud e Emerson. 'Tuttosport' afirma que a Inter de Milão realizou uma oferta de 30 milhões de euros pela dupla do Chelsea.

- Por que Gustavo Gómez ainda não assinou novo contrato com o Palmeiras? Vínculo do zagueiro paraguaio com o Alviverde venceu em 30 de junho e ainda não há um novo acordo.

- Ronaldo quer se antecipar ao Almería por Gustavo Scarpa. O Valladolid estaria estudando a contratação de Gustavo Scarpa, meia do Palmeiras que também interessa ao Almería.

- Havertz se aproxima do Chelsea e se afasta do Real Madrid. Kai Havertz é um dos jogadores que mais desperta interesse no futebol europeu. O alemão está na mira de vários clubes e o Chelsea teria dado um passo a mais por sua contratação.

- A Federação Turca tornou oficial as novas regras para os registros de jogadores. Poderá haver no máximo 14 jogadores estrangeiros em cada elenco e oito em campo, números que será reduzido com o passar das temporadas.

- O Paris Saint-Germain decidiu priorizar a busca por contratações dentro do mercado francês. Boubacar Kamará, Ismaël Benaccer e Maouassa são destaques na lista de interesses, segundo a imprensa local.

'The Athletic': United esquece de Sancho e pensa em Dembélé. O Manchester United continua buscando no mercado aquela que será a sua grande contratação da temporada.

O Milan executará a opção de compra por Kjaer. De acordo com o jornal 'Estadio Deportivo', o Milan já estaria decidido a comprar Simon Kjaer em definitivo. O clube italiano tem até o dia 15 de julho para pagar os 3,5 milhões de euros acordados com o Sevilla.

- Oliver Bierhoff, diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol, considera que Kai Havertz é o homem ideal para jogar no Real Madrid: "Havertzé jogador para o Real".

- O Manchester United entra na briga por Thiago Alcântara. O Liverpool, melhor posicionado, agora tem concorrência.

- Jovic, na rampa de saída. De acordo com o diário 'Marca', o Real Madrid está cansado o sérvio e o colocou a venda.

- Marsella pergunta por Todibo. O conjunto francês quer o empréstimo do zagueiro, mas o Barça prefere uma venda.

- Ancelotti vê impossível a chegada da James ao Everton. O italiano acredita que o colombiano "continuará no Real Madrid".

- Mertens quer que Callejón continue no Napoli. O belga está pressionando para que siga.

- O City quer Coman para substituir Sané. O clube da Premier League tem a intenção de pescar na Bundesliga.

- Os três zagueiros preferidos de Solskjaer. O treinador do Manchester United quer reforçar o seu sistema defensivo.

- A Inter volta a pensar em Kanté. O meia poderia deixar a Premier League com destino a Serie A.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- O Napoli já estabeleceu um preço de sáida para Hirving Lozano. Quem quiser o jogador de futebol mexicano terá que pagar 50 milhões de euros.

- O futuro de Sergio Rico pode estar na Turquia. Do 'You First', eles garantem que Besiktas e Galatasaray estão interessados ​​no goleiro do Sevilla.

- Mandzukic, desvinculado do Al-Duhail, uma oportunidade de mercado para os grandes.

- Mbappé, Camavinga e Havertz esperam a chamada do Real Madrid. Os três jogadores estão dispostos a esperar o contato do clube 'merengue'.