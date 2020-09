O mercado do mundo da bola de 9 de setembro

- O Lyon vai com tudo por Lucas Paquetá. Oferecerá 25 milhões ao Milan pelo meia brasileiro.

- O Everton, após a contratação de James, se esforça por Santiago Arias, lateral-direito do Atlético de Madrid.

- O Barcelona e Depay já teriam chegado a um acordo. Juninho Pernambucano abriu as portas para o holandês, que poderia ser o novo reforço do conjunto catalão.

- Flick confirmou a saída de Perisic. O croata retornará a Inter de Milão após o seu empréstimo ao Bayern de Munique.

- Tonali passou pelos exames médicos no Milan. O anúncio da contratação do meia pelo conjunto 'rossonero' deve acontecer a qualquer momento.

- Juventus e Barcelona chegaram a um acordo, não oficial, pela contratação de Luis Suárez. O uruguaio deve deixar o Camp Nou por três milhões e outros 13 em variáveis.

- O jornal suíço 'L'Illustre' revelou os detalhes da oferta do Manchester City ao Barcelona por Leo Messi. A proposta era de 200 milhões de euros pagos em duas parcelas.

- Raúl de Tomás pode pintar no Atlético de Madrid. Caso Diego Costa ou Álvaro Morata deixem o Metropolitano, o atacante do Espanyol pode ser uma opção.

- OFICIAL: o Valência acertou o empréstimo de Piccini para a Atalanta. O clube italiano ainda tem uma opção de compra ao final do empréstimo.

- A chegada de Eric García ao Barcelona atravessa um impasse. O City pede 15 milhões para liberar o jogador, mas o Barcelona só eferece dez.

- O Manchester United teria tirado do Atlético uma das suas principais joias. De acordo com o 'Marca', Alejandro Garnacho teria assinado por cinco temporadas com os 'red devils'.

- Segundo informações do 'CalcioMercato', Jorge Mendes estaria buscando um novo clube para Adama Traoré e seu grande obejtivo é colocar o atacante na Juventus de Cristiano Ronald.

- Apesar de movimentar o mercado de contratações, Edinson Cavani ainda não escolheu o seu próximo destino. Agora surge um novo candidato, o Fenerbahçe.

- O Newcastle anunciou a contratação de Jamal Lewis, que assina pelas próxima cinco temporadas. E de acordo com o 'The Telegraph', o clube trabalha para conseguir o empréstimo de Eddie Nketiah, uma das joias do Arsenal.

- De acordo com o jornalista Manu Carreño em 'El Larguero' da 'Cadena SER', o Atlético de Madrid não tem a intenção de negociar Álvaro Morata nessa janela.

- A Fiorentina apresentou Giacomo Bonaventura, que chega sem custos após o encerramento do seu contrato com o Milan.

- A Real Sociedad também está de olho em Álex Berenguer, jogador do Torino. O Athletic Club também vem tentando a contratação do jogador.

- O Celta quer reforçar o seu ataque e busca alternativas no Porto. Zé Luis é um dos nomes que agrada o time de Vigo.

- Ollie Watkins, jogador do Brentford, está a ponto de mudar de equipe. As 'abelhas' chegaram a um principioo de acordo com o Aston Villa.

- O Cruzeiro, ameaçado de rebaixamento para a terceira divisão, demitiu o treinador Enderson Moreira.

- Kia Joorabchian falou para a 'talkSPORT' sobre a situação de Philippe Coutinho. O agente confirmou que o Barcelona e Koeman contam com ele para a próxima temporada.

- O Manchester United ainda busca reforços para a próxima temporada. Em Old Trafford observam um lateral-esquerdo, um zagueiro e um atacante.

Estes foram os principais movimentos da terça-feira:

- Depay confirma o interesse do Barça na sua contratação. O próprio jogador do Olympique de Lyon deixou claro que é consciente do desejo de Koeman.

- OFICIAL: o Chelsea empresta Kenedy ao Granada. O atacante 'blue' continuará na Liga Espanhola, após um temporada no Getafe, o brasileiro agora defenderá o Granada.

- O Barça renovará o contrato de Ansu Fati até 2023 com uma multa de 400 millhões. Más notícias para aqueles clubes que se interessaram pelo talento do jovem.