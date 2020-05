Fabio Cannavaro, técnico do Guangzhou Evergrande, concedeu uma entrevista à emissora inglesa 'Sky Sports' na qual falou sobre uma das grandes polêmicas do mundo do futebol.

Quem é melhor, Messi ou Maradona? Para o Bola de Ouro em 2006, Messi é um dos melhores, mas Maradona é de outro mundo.

"O Messi é um dos melhores, mas o Maradona é de outro mundo. Não comparo ele a outros jogadores. Eu nunca vi o Pelé, mas eu vi o Maradona. Por sete anos, vi cada jogo. Ele não é um dos melhores. Ele é o melhor", disse Cannavaro.

"Respeito muito o Messi e para a nova geração ele é um dos melhores. Mas Maradona é diferente porque o futebol era diferente. Batiam muito nele, mas ele sempre estava no controle. Era muito forte", completou.