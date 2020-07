O método Setién, questionado

A sorte não está do lado do Barcelona após a retomada da competição. Os dois últimos empates da equipe catalã e a precisão do Real Madrid afetaram os 'culés'. No momento, os 'blancos' são líderes da LaLiga com 71 pontos e ainda precisam jogar nesta quinta-feira contra o Getafe. As azulgranas são segundos com 70.

E isso aumentou os rumores sobre o futuro de Quique Setién. Algumas pessoas já o vêem com um pé e meio fora do Camp Nou.

'Sport' abre suas páginas com o técnico de capa. "Futuro incerto", manchete do jornal catalão. "A idéia é mantê-lo até o final da temporada, mas se o treinador não ganhar um título, o debate sobre seu futuro será aberto", explica o diário.

Seu futuro também está comprometido para o 'Marca'. "Setién, encurralado", diz o jornal. Seu método não convence e também não dá resultados, algo que voltou os olhares para o treinador.

Apesar de tudo, Setien não tem medo de perder o emprego. "Não me sinto em discussão", disse ele depois o empate com o Atlético de Madrid.

A situação é tensa em Barcelona. Nas últimas horas, a má relação com Griezmann foi ganhando força. O entorno do 'Principito' não entende as substituições do francês e atacam Setién publicamente. "Você é passageiro", disse o pai do atacante em uma publicação que foi apagada mais tarde.

No Barça, no momento, apoiam Setién. Segundo o 'Sport', acreditam que ainda existem opções para lutar pela LaLiga e o farão até que a matemática diga o contrário.