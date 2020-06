O mexicano que o Borussia quer transformar no novo Haaland

José Juan Macías já coloca o futebol mexicano no bolso há alguns anos com sua qualidade. O jogador de futebol do Chivas, que jogou duas temporadas em um alto nível no León, confirmou todo o alto nível que vinha tendo antes da paralisação devido ao coronavírus.

O internacional mexicano, que já fez quatro gols em cinco jogos com a Seleção do México, fez quatro gols em nove jogos antes do futebol parar e o Borussia Dortmund teria avançado nas negociações.

Após um período de dúvida, os alemães estariam interessados ​​em concluir de vez a operação. O sucesso da chegada de Erling Haaland convida o Borussia a contratar jogadores com um perfil semelhante e Macías é exatamente o caso.

Em 'La Última Palabra' do 'Fox Sports', foi falado sobre seu futuro: "Eles seguem Macías há muito tempo. Ele é visto, revisado e a única coisa que estamos esperando é que chegue a oferta do Borussia Dortmund para levar Macías para o Velho Continente".

No programa, eles garantiram que a oferta não seria mais tão suculenta quanto antes da pandemia. "Acho que antes da pandemia eles ofereceriam entre 13 e 18 milhões de euros sem nenhum problema. Agora, com a crise, eles estão falando, imagino, de dez milhões mais 10% ou 20% da venda futura do jogador".

Esta não é a primeira incursão de Borussia Dortmund no futebol latino-americano. Na Argentina, o time auri negro comprou recentemente alerdi e o jogador já aproveitou alguns minutos na Bundesliga, apesar de sua juventude.