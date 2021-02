O milagre de Piqué: conseguiu completar a sessão de treinamento!

Gerard Piqué voltou a trabalhar com o grupo nesta segunda-feira e sua participação no jogo da Champions League contra o PSG, nesta terça-feira, é uma opção em aberto para o técnico do Barça, Ronald Koeman.

Lesionado no dia 21 de novembro contra o Atlético de Madrid, esperava-se uma longa recuperação do zagueiro, que finalmente pode reaparecer em apenas três meses, após ter feito um pequeno milagre.

O zagueiro completou a sessão com o mesmo nível de esforço de seus companheiros e seu joelho respondeu bem, embora Ronald Koeman possa preferir ir mais calmamente com ele e guardá-lo para o retorno da Copa do Rei e da Champions League.

E se Piqué, que também foi notícia no domingo nas redes ao comemorar a vitória do Barça contra o Real Madrid no basquete, foi a notícia positiva do treino do Barça, a negativa foi deixada por Ronald Araujo novamente. O uruguaio não treinou com o Barcelona e com certeza não vai jogar contra o PSG.

Depois de cogitar a possibilidade de forçá-lo para a partida, os médicos do Barcelona optaram por não se arriscar e Araújo continuará se recuperando passo a passo da entorse de grau dois no tornozelo esquerdo.

Por fim, Martin Braithwaite, outro que se afastou nos últimos jogos por problemas musculares, também trabalhou com a mesma intensidade dos companheiros e está pronto para Koeman.