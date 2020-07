O Milan cerca Jovic

O primeiro ano de Luka Jovic no Real Madrid não foi nada bom. Acabou sendo mais protagonista fora do que dentro de campo, o atacante poderia deixar o clube 'merengue' ainda nesse verão.

Uma das equipes mais interessadas no atacante sérvio é o Milan. De acordo com 'Tuttomercatoweb', o conjunto italiano tem uma reunião prevista com o entorno do jogador.

Os italianos querem conversar com Fali Ramadani, agente do jogador madridista, com uma proposta de empréstimo de dois anos e opção de compra. O grande problema é o alto salário do atacante, que recebe cinco milhões de euros por ano.

Jovic não disputará o restante da temporada. O atacante se lesionou o pé durante a quarentena na Sérvia.