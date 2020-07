O Milan executará a opção de compra por Kjaer

Depois de duas grandes temporadas no Lille, Simon Kjaer fez as malas com destino a LaLiga, mas especificamente no Sevilla.

O dinamarquês disputou 64 jogos nas duas temporadas que esteve no Sánchez-Pizjuán e o clube de Nervión decidiu emprestá-lo ao Atalanta. Já no último mercado de inverno ele foi emprestado ao Milan.

O clube italiano incluiu uma opção de compra pelo defensor de 3,5 milhões de euros e agora os 'rossoneri' parecem dispostos a contratá-lo em definitivo, de acordo com o jornal 'Estadio Deportivo'.

O Milan tem até o dia 15 de julho pra abonar o valor anteriomente citado, depois de ter chegado a um acordo pela prorrogação do empréstimo até o final dessa temporada.