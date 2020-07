O milionário salário de Bielsa na Premier League

Marcelo Bielsa viveu uma temporada de sonho no Leeds United que foi recompensada com o título da Championship e o acesso a Premier League.

Marcelo Bielsa chegará com tudo na elite do futebol inglês, o 'Loco' será um dos treinadores mais bem pagos da categoria.

De acordo com o jornal 'The Sun', o ex-treinador de clubes como Athletic ou Marsella receberá na próxima temporada quse 9 milhões de euros, ocupando o sexto lugar no ranking dos mais bem pagos.

Ele só ficará atrás de nomes como Brendan Rodgers (11 milhões no Leicester), Carlo Ancelotti (12,5 no Everton), Jürgen Klopp (16,5 no Liverpool), José Mourinho (16,5 no Tottenham) e Pep Guardiola.

Guardiola é o treinador mais bem pago do torneio, já que assinou um contrato com o Manchester City de cerca de 22 milhões de euros por temporada.