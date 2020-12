"O mister decide se jogo ou não, mas farei meu trabalho"

O Barcelona, ​​matematicamente qualificado para a próxima fase da Liga dos Campeões, busca nesta quarta-feira, contra o Dínamo de Kiev, a quinta vitória consecutiva na fase de grupos da principal competição europeia.

Além do treinador Ronald Koeman, Francisco Trincão fez a análise do encontro em coletiva de imprensa: "É mais um jogo que queremos vencer e vamos buscar os três pontos".

O português ainda não estreou como goleador com a camisa do Barça, embora não seja algo que o preocupe muito: “Marcar é um desafio que um dia quero cumprir, mas procuro fazer o meu trabalho dando assistência e se conseguir, marcar algum dia".

"Temos um grande elenco e estou gostando de estar aqui. Quero jogar todos os jogos, como os meus companheiros, mas isso é tarefa do treinador. Tenho que trabalhar nos treinos e nos jogos e então o mister decidirá", acrescentou.

Claro que Trincão foi novamente convidado a escolher entre Leo Messi e Cristiano Ronaldo: "São muito diferentes, são os melhores do mundo e não posso dizer qual é o melhor".

Por fim, a jovem promessa portuguesa falou sobre o ambiente do vestiário e o seu papel nele: "Falo com todos os meus companheiros da mesma forma, da mesma forma. Também com os veteranos e procuramos ouvi-los e seguir os seus conselhos".