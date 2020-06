O Mônaco quer o cérebro do RB Leipzig

Trata-se do cérebro que levou o grupo Red Bull ao êxito esportivo, e o Mônaco o quer. De acordo com o jornal 'L'Équipe', o time do Principado irá por ele.

Se uniu ao RB Leipzig em 2016, e desde 2019 divide o seu trabalho como diretor técnico do clube alemão e também como diretor estratégico do grupo Red Bull. Ultimamente teve seu nome relacionado a clubes como Manchester United ou Bayern, mas o seu destino poderia ser o Mônaco.

Conseguiu fama em sua passagem pela Inglatrra, no Southampton, depois passou ao Tottenham. E agora, depois de quatro anos na Alemanha, seu futuro poderia estar em Mônaco.