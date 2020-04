A origem da comemoração de Haaland

Erling Haaland se tornou um dos atacantes mais eficientes. Em poucos jogos o atacante do Borussia Dormtund não comemorou um gol.

Para comemorar cada rede balançada, o norueguês senta-se na grama eimita a pose tradicional de meditação. Uma imagem que, como revelada por 'Mirror' foi copiada de Mohamed Salah.

Desta forma, o atual jogador de futebol do Borussia Dortmund prestaria homenagem ao atacante egípcio do Liverpool, uma das principais peças para os 'reds' serem os atuais campeões da Europa e do mundo.