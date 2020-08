O motivo pelo qual Bale teria recusado ir a Manchester

A relação entre Gareth Bale e Zinedine Zidane está cada vez mais tensa. O atacante, segundo o próprio treinador, decidiu por si memso não jogar contra o Manchester City. Daí sua ausência na convocatória para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mas, de acordo com 'El Chiringuito', havia outro motivo. E é que, segundo o jornalista Óscar Sanz, Bale tomou a decisão de não viajar depois de uma conversa com Zidane.

Segundo esta fonte, Bale teria se encontrado com o treinador do Real alguns dias antes do confronto da Champions League. O galês perguntou expressamente se ele jogaria contra o City e Zidane disse que não.

Bale, sempre segundo Óscar Sanz, insistiu. Ele queria saber se, mesmo que não fosse um titular, teria pelo menos alguma chance. Zidane foi direto e repetiu que não tinha lugar em seus planos. Por esse motivo, Bale teria finalmente decidido não zarpar para Manchester.

O galês está na boca de todos. Porque enquanto o Real disputava a Liga dos Campeões, competição da qual foi eliminado, Bale foi visto jogando golfe, imagens que o Real Madrid não gostou nada.