O motivo pelo qual Timo Werner recusou o Liverpool

O Chelsea é um dos clubes mais ativos na atual janela de mercado. Os 'blues' gastaram, até aqui, 223,2 milhões de euros em quatro reforços.

Um deles foi Timo Werner, que custou ao time inglês 53 milhões de euros. O atacante alemão também tinha uma oferta do Liverpool, mas de decidiu por Stamford Bridge.

"Em outro contexto, poderia ter acontecido. Se o Liverpool ligar, você tem que ouvir e pensar. É um dos melhores clubes do mundo, com um super técnico, alemão para começar. Claro que você pensa sobre isso", disse Werner em coletiva.

"No final, minha decisão foi seguir o caminho com o Chelsea. Não porque algo aconteceu com o Liverpool. No Chelsea, todo o pacote combina com o melhor para mim", completou.

Por fim, o atacante revelou uma conversa que teve com Frank Lampard: "'Ele me disse 'Timo, você estará livre para fazer os movimentos corretos em campo. Confio em você'. Foi uma conversa muito boa",